PER UNA VOLTA FRANCO COPPI E GIULIA BONGIORNO SARANNO AVVERSARI – IL MAESTRO E LA SUPER ALLIEVA RAPPRESENTERANNO PIETRO GENOVESE E LA FAMIGLIA DI GAIA VON FREYMANN – INSIEME HANNO COMBATTUTO TANTE BATTAGLIE, A PARTIRE DAL 1993, QUANDO COPPI FU SCELTO DA ANDREOTTI COME LEGALE E LUI SI APPOGGIÒ ALLO STUDIO DI GIOACCHINO SBACCHI, DOVE C’ERA UNA COLLABORATRICE SCHIVA MA PREPARATISSIMA. ORA LUI SI RIFERISCE A LEI SENZA CHIAMARLA PER NOME E… – VIDEO

1 – COPPI E BONGIORNO ORA SONO AVVERSARI: «NIENTE SHOW»

Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

Doveva capitare, prima o poi, che si ritrovassero l' uno contro l' altra. Il più celebre e ambito penalista italiano e il suo braccio destro in tanti processi show. Il maestro e la super-allieva. Succede con il caso del tragico incidente di Corso Francia. Il professor Franco Coppi è l' avvocato di Pietro Genovese, Giulia Bongiorno rappresenta la famiglia di Gaia von Freymann, una delle due ragazze travolte dal Suv.

Hanno combattuto insieme tante battaglie giudiziarie, adesso si ritroveranno da separati in aula, uno di qua, l' altra di là. Sembra un secolo. Era il 1993 quando cominciò il processo a Giulio Andreotti, accusato di collusione con la mafia, che scelse Coppi come legale. E lui, a sua volta, su Palermo, si appoggiò allo studio di Gioacchino Sbacchi, che aveva una collaboratrice schiva ma tenace e preparatissima.

La carriera di Giulia Bongiorno decollò così, con ore e ore trascorse su faldoni e verbali, suggellata infine dall' urlo liberatorio del 2004, a pochi istanti dalla sentenza favorevole all' ex leader Dc: «E vai! Assolto, assolto, assolto!».

Negli anni, a latere dei rispettivi incarichi, il duo dei principi del foro si è ricomposto spesso e con successo, diviso forse soltanto dalla fede calcistica: Coppi romanista, Bongiorno (oggi non più) nel Cda della Juventus. Poi però lei è scesa in politica, prima con An e adesso con la Lega, eletta senatrice e stimatissima da Matteo Salvini. Già ministro della Pubblica amministrazione nel Conte 1, se ne parla spesso come futura Guardasigilli. «È una professionista con le carte in regola, chissà dove arriverà», commentava Coppi, centellinando le parole, in un' intervista al Foglio dello scorso agosto.

Da tempo ormai i rapporti professionali si sono diradati. E forse quelli personali inevitabilmente raffreddati, almeno a sentire cosa ha detto il professore ai cronisti appena ieri e si sa con quanta attenzione parlano gli avvocati: «Un legale di parte civile ha chiesto che questa vicenda non sia trasformata in spettacolo e noi ci associamo a questa richiesta». Dove quel generico e anonimo «legale» altri non è che Giulia Bongiorno, che sul Corriere aveva denunciato certi eccessi mediatici. La sindrome dell' ex forse non risparmia nemmeno loro.

2 – LA SOLITUDINE DI PIETRO IN PROCURA SENZA I GENITORI E LE LACRIME DAVANTI AL GIUDICE

Maria Elena Vincenzi per “la Repubblica”

Un ragazzino piccolo, minuto. Il volto acerbo e i capelli arruffati, le spalle strette in un pesante giubbotto nero, i jeans e le scarpe da ginnastica. Pietro Genovese non si è nascosto dietro a un cappellino e occhialoni da sole, è arrivato a testa alta in tribunale per il suo interrogatorio di garanzia con il gip che lo ha costretto agli arresti domiciliari.

Uno scricciolo, non il Pietro Genovese dei social, quello che in qualche posto esotico mostra gli addominali a tartaruga e il fisico costruito in palestra. Solo un ragazzino, giovanissimo, dall' incedere insicuro. A guidarlo, perché questo è quello che accade quando sei figlio di un regista famoso, due dei migliori penalisti di Roma, il professor Franco Coppi e Gianluca Tognozzi.

I legali gli camminavano davanti, gli facevano strada. Un passo indietro c' era lui, solo. Non c' erano mamma e papà a parare i colpi come forse è accaduto altre volte (in passato era stato segnalato per possesso di droga e pochi mesi fa gli era stata sospesa la patente). C' era solo lui, Pietro, con i suoi 20 anni che lo rendono, almeno per il codice penale, un uomo, il suo viso provato e la sua voglia di spiegare al giudice che quelle due ragazzine, quasi sue coetanee, non le ha proprio viste quella notte.Che non voleva ucciderle, che non riesce a dormire, che è «devastato » .

Ha pianto Pietro davanti al magistrato. Negli attimi in cui ha ripercorso i momenti dell' impatto, le parole mancavano, gli occhi giravano a vuoto e la voce tremava. Poi uscendo, dopo un' ora e un quarto, ha accennato un saluto ai tanti giornalisti presenti ed è andato via scortato dalla polizia, lasciando i suoi avvocati a parlare per lui. Ieri mattina, insieme a mamma Federica e a papà Paolo (che hanno anche altri due figli più piccoli, Emma e Matteo) aveva incontrato i legali per prepararsi all' interrogatorio: Coppi e Tognozzi non erano certi che fosse nelle condizioni di rispondere, che riuscisse a reggere il peso psicologico dell' audizione.

Ma il primogenito del cineasta, seppur provato, era lucido mentre parlava davanti ai suoi genitori, nel clima surreale di una famiglia che sembrava perfetta e che ora è piombata nel baratro. Lo ha spiegato anche agli avvocati e al giudice: non riesce a darsi pace per Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli.

Nel lungo colloquio col gip, il ragazzo ha raccontato qualcosa anche di sé, dei suoi studi in comunicazione: sta finendo la triennale allo Ied di Roma, una facoltà che gli piace moltissimo. Con il papà condivide la passione per il cinema, mentre con gli amici quella per la musica elettronica e per il rugby: ha giocato per anni nella Us Primavera. Come ogni ragazzo della sua età ama andare in discoteca, quando può viaggia.

È popolare, ha tanti amici su Facebook e nella vita. Ha studiato nel cuore dei Parioli, al liceo classico Mameli, prima di partire per andare sei mesi negli Stati Uniti e quando è tornato ha avuto alcune difficoltà a rimettersi in pari col programma e i suoi genitori hanno deciso di mandarlo a una scuola privata dove si è diplomato. È affetto dal morbo di Crohn , una patologia dell' apparato digerente, tanto che papà Paolo ha girato uno spot per sensibilizzare l' opinione pubblica al quale Pietro ha voluto partecipare.

