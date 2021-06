Angelo Sica per "Chi"

Per godersi un weekend di mare e sole Alessia Marcuzzi ama muoversi tra il Circeo e l’isola di Ponza, ma per quello appena trascorso la conduttrice ha puntato la bussola un po’ più a sud. Destinazione: Capri. Dove è approdata venerdì sera con il marito Paolo Calabresi Marconi. Si sa che quelle acque sono solcate anche da Stefano De Martino, che sulla sua barca Santiago ama navigare tra Castellammare e i faraglioni. E infatti, il giorno successivo, quando la coppia arriva con lo yacht di fronte al molo del ristorante Lo scoglio da Tommaso, nel borgo di Marina del Cantone in Costiera amalfitana, alza lo sguardo e riconosce subito lo scafo dell’ex ballerino. E così, a un anno di distanza, i protagonisti assoluti del gossip dell’estate 2020 si ritrovano insieme. Uno scherzo del destino, o forse no.

Per chi abbia un vuoto di memoria, facciamo un piccolo riassunto. Era stato il sito Dagospia a lanciare la bomba: aveva scritto che Belen Rodriguez aveva lasciato De Martino perché nell’aprile 2020 avrebbe scoperto sul cellulare di lui le presunte prove di un flirt con la Marcuzzi. In quel periodo la conduttrice stava vivendo una crisi passeggera con il marito Paolo: coincidenza che è subito diventata un ulteriore indizio. La notizia aveva convinto molti anche perché Stefano e Alessia avevano lavorato insieme a L’isola dei famosi nel 2018 e all’improvviso tutti ricordavano il feeling del loro ballo di coppia in una puntata del reality sulle note di Dirty Dancing... Proprio a “Chi” la conduttrice aveva svelato il motivo della scelta di lui come inviato: «L’ho voluto subito perché è amato dalle donne, è bello, è sexy. È un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti».

Dopo l’iniziale no comment, il primo a smentire la notizia è stato l’ex ballerino: «Essendo un personaggio pubblico accetto le fake news, le critiche, tutto quello che succede. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Quando si toccano delle famiglie con dei bambini, vi prego, evitiamo davvero». Infine ancora su “Chi” la Marcuzzi aveva bollato quel gossip come una bufala, dicendo che tra loro non c’era nulla di più di una semplice amicizia.

Torniamo al presente. Sabato scorso la Marcuzzi e il marito escono in barca a metà mattinata. Si fermano alla Grotta Verde per un bagno, poi fanno una seconda tappa all’Isola dei Galli, prima di dirigersi verso il ristorante Lo scoglio da Tommaso, dove la conduttrice ha organizzato un pranzo con otto amici per festeggiare il compleanno di Calabresi Marconi.

Intanto Stefano De Martino prende il sole in barca vicino alla Grotta Bianca con un paio di amici. La sua mattina è stata all’insegna del relax e dell’ozio. All’improvviso, però, si “sveglia”. Scompare sottocoperta per poi riemergere docciato e vestito in perfetta eleganza. Tira su l’ancora in gran fretta e fa rotta verso Lo scoglio da Tommaso. Come mai la decisione di andarci: ha forse ricevuto un messaggio da qualcuno? È solo un caso?

Al ristorante, dove arriva per primo, Stefano ha prenotato un tavolo vicino all’entrata, che poi - sorpresa - è quello a fianco al tavolo della Marcuzzi. Dal momento in cui si siede passano venti minuti ed ecco spuntare sul mare lo yacht con la Marcuzzi e il marito.

Quando la coppia si avvicina al tavolo, l’ex ballerino va a salutarli. È molto affettuoso con Paolo, lo abbraccia, e saluta anche Alessia con un bacio sulla guancia. Ma qualche imbarazzo con la conduttrice c’è ancora, pur nell’atmosfera cordialissima delle due tavolate.

De Martino e i suoi amici sono stati i primi ad arrivare e sono i primi a finire il pranzo.

Quando nell’altro tavolo è il momento del dessert e la Marcuzzi va in cucina per preparare le candele sulla torta, Stefano approfitta della sua assenza per alzarsi e mettersi nella zona del locale dove c’è l’acquario: guarda da lontano la coppia che festeggia il compleanno. Solo dopo lo spegnimento delle candeline, li va a salutare e riparte con la barca. Stefano De Martino, in qualche modo, continua a essere il protagonista di questa estate, nonostante sia single e (per il momento) si tenga a distanza da qualsiasi flirt.

Dove passa lui, le acque si agitano sempre... A inizio giugno, infatti, era uscito in barca con la sorella e alcune amiche di lei, tra cui Paola Di Benedetto. La showgirl e influencer era senza il fidanzato, il cantante Federico Rossi, e pochi giorni dopo la gita con Stefano ha annunciato su Instagram la rottura della loro storia d’amore che durava da tre anni. Adesso De Martino rievoca involontariamente (e innocentemente) il gossip più caldo della scorsa estate, esploso per il presunto triangolo tra lui, Belen e la Marcuzzi. Ma soprattutto ricorda a tutti noi che i “giochi estivi” della passione - nuovi amori, ritorni di fiamma, tradimenti, pentimenti, ecc. - stanno per iniziare, finalmente liberi dalle costrizioni dell’ultimo anno e mezzo.

