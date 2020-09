DAGONEWS

tossicodipendenti prima e dopo 7

Prima il tunnel della droga. Poi il recupero e la rinascita. Decine di ex tossicodipendenti stanno pubblicando le loro storie sul gruppo di supporto “The Addict's Diary” creato dal 31enne Kevin Alter, anche lui con un passato da eroinomane. Alter ora ne è uscito dopo essere andato per 29 volte in riabilitazione e aver vissuto per 12 anni in strada.

Ora la sua vita è cambiata: è diventato uno speaker motivazionale e ha fondato anche una sua comunità di recupero per aiutare chi ha problemi di tossicodipendenza.

tossicodipendenti prima e dopo 5

Il suo blog e i suoi canali social, che offrono anche appoggio a chi ne ha bisogno, sono diventati un luogo in cui altri tossicodipendenti in via di recupero condividono la loro storia sperando di poter essere di ispirazione per gli altri. In molti stanno pubblicando i loro volti devastati dalla droga mettendoli a confronto con le foto di oggi. Un incredibile recupero dopo essersi lasciati la droga alle spalle.

kevin alter 5 tossicodipendenti prima e dopo 9 kevin alter 1 tossicodipendenti prima e dopo 8 kevin alter 3 kevin alter 2 kevin alter 4 tossicodipendenti prima e dopo 3 kevin alter 6 tossicodipendenti prima e dopo 10 tossicodipendenti prima e dopo 1 tossicodipendenti prima e dopo 2 tossicodipendenti prima e dopo 4