VOODOO MI PIACI TU – FATTURE, MALOCCHI, RITI OCCULTI E STREGONERIE: I MAGHI IMBROGLIONI DILAGANO SU INTERNET - BASTA UNA FOTO O UNA CIOCCA DI CAPELLI DELLA VITTIMA E UNA RICARICA DEL TELEFONO PER AVERE UN RITO ESOTERICO AD HOC - PER UN “INTERVENTO” VIRTUALE BASTANO 30 EURO, PER LE MACUMBE PIÙ ELABORATE INVECE…

Brunella Bolloli per “Libero Quotidiano”

Il collega stronzo, la rivale in amore, il cugino che vuole prendersi la casa di famiglia, la suocera così invadente da meritare di essere messa fuori gioco: quante volte vorremmo avere una bacchetta magica per fare scomparire con un tocco chi pensiamo ostacoli il nostro successo? Tante, ma c' è chi non si ferma alla fase del desiderio e passa direttamente all' azione, mettendo in atto il suo piano diabolico di annientamento del nemico come si faceva una volta, tramite fatture, malocchi, riti occulti e stregonerie. «Pronto, mi chiamo Gianna. Voglio farla pagare a una che mi odia».

«Va bene, mandami una foto della persona in questione». In Rete le possibilità non mancano e anche noi abbiamo provato a mandare mail e comporre i numeri di esoteristi e moderne fattucchiere che promettono se non miracoli, qualcosa di simile alle nostre strampalate richieste. Vi racconteremo.

Ma esiste davvero chi può fare arrivare del male a destinazione? Gli esperti assicurano di sì e distinguono tra malocchio, maledizione e fattura: il primo di minore entità serve solo a dare un avvertimento alla persona che si vuole colpire e in genere i suoi effetti finiscono prima, così come la maledizione che si manda alla vittima designata con effetto immediato, quindi molto più rapida rispetto alle altre pratiche.

Malocchio, maledizione e fattura sono malefici operati da occultisti, ossia da cultori della magia nera, la più temibile perché concerne il maligno, il soprannaturale, ed è spesso associata al satanismo. Costoro, a leggere alcuni siti, fanno quasi paura. Assicurano macumbe, riti voodoo, rituali di vendetta, legamenti d' amore o slegamenti d' amore, incantesimi per i soldi o per il sesso, cerimonie potentissime come la santeria cubana e altre simili diavolerie di provenienza estera.

In realtà per la Chiesa il malocchio in sé non esiste, è piuttosto uno stretto parente della superstizione e chi ci casca lo fa perché ha perso la fede e cerca dei surrogati. Invece il maligno è presente, riguarda il diavolo che agisce per conto del primo attore, il richiedente, cioè colui che ordina l' azione malvagia e vende la propria anima a Satana affinché compia il maleficio.

Ma anche chi lo riceve è parte attiva. Quarto attore, ovviamente, è Dio il quale può impedire che contro un suo fedele, vivo nella fede, nella speranza e nella carità si scateni l' atto malefico. Nella Bibbia è citato un oracolo fattucchiere, tale Balaam, il quale benedice e maledice in nome di Dio ma è complice del demonio perché mosso dal denaro e dall' odio di Balak, re di Moab. Balaam viene spesso indicato come l' uomo stregato e per salvare chi è posseduto dal male ci sono i sacerdoti esorcisti. La letteratura, poi, è zeppa di storie e aneddoti riguardanti personaggi in grado di praticare sortilegi, incantesimi, riti propiziatori o sofferenze agli avversari.

rito voodoo

Le fattucchiere di Frattamaggiore, nel Napoletano, sono ancora oggi una tradizione di tutto rispetto che si tramanda di generazione in generazione partendo dal fatto che nell' antichità in paese c' era una strega capace non solo di leggere le carte, interpretare i sogni e predire il futuro, ma perfino di catalizzare su di sé l' attenzione degli altri come un oracolo.

Si andava dalle "streghe" per conoscere l' avvenire, per ottenere il via libera per una determinata unione, per l' inizio di un' attività, per questioni di salute. Per amore, soprattutto. E in tal caso si parla di "fattura buona" (si fa per dire), come sono le "effatturazioni" dove la fattucchiera cerca di convogliare su un uomo l' interesse di una donna attraverso potenti filtri amorosi. Anche qui servono precisi elementi affinché il "magheggio" funzioni: una ciocca di capelli di lui, un brandello di abito usato dall' amato, un oggetto con cui è spesso in contatto, oltre al sangue mestruale della richiedente che viene mischiato con altri strani liquidi e fatto bere all' ignaro signore nella speranza che cada innamorato ai piedi della cliente.

Il malocchio, nell' antica arte napoletana, è la "fattura cattiva" che poteva sfociare perfino nella morte della vittima contro cui veniva rivolta e aveva come elemento principale il limone: una volta preparato e nascosto nelle vicinanze del soggetto da eliminare, si caricava di energia negativa e man mano che si essiccava, allo stesso modo, prosciugava la vita dell' uomo.

Ancora oggi, si dice, nella località campana vive una signora molto vecchia nota come "la fattucchiera di Fratta" perché conosce tutti gli intrugli, i riti e le scaramanzie legati al mix di magia bianca e magia nera che un tempo erano all' ordine del giorno in certi territori. Campania, Umbria, Lazio, Torino fulcro dell' esoterismo, sono le zone considerate cruciali per chi ha la passione del mistero.

In ogni caso, trovare un occultista che ammetta pubblicamente di praticare il malocchio è pressoché impossibile sebbene tanti sponsorizzino le proprie gesta con siti internet piuttosto documentati. I più riservati non mettono il nome vero né il numero di telefono ma solo un contatto mail, non amano il clamore e puntano a stabilire un legame duraturo con il cliente, in modo da guadagnare su più accessi possibili al sito.

Abbiamo vagliato parecchi maestri dell' esoterismo, chiamando "studi magici" che millantano una percentuale del 95% di successo, «esperienza pluriennale nella magia bianca, nera e rossa», risultati sicuri e in tempi rapidi (in media due settimane). Quasi tutti hanno garantito che noi - in gergo "l' assistito" - saremmo stati aiutati a distanza: unica condizione inviare un' immagine nostra e della persona alla quale era destinata "la fattura" corredata dai dati anagrafici del committente.

«Vale anche una foto presa da Facebook?». «Sì, ma meglio se a figura intera così il maleficio viene rivolto su tutto il corpo». Il pagamento? «Prezzi onesti e trasparenti», ha assicurato LadyLuna, maga per hobby. Anche gli "incantesimi" hanno le loro tariffe, come i taxi: in genere da 30 euro a prestazione. La seconda esoterista a cui ci siamo rivolti è Rita, «discendente da una famiglia di cartomanti di chiara fama».

ANDATA E RITORNO

A lei abbiamo spiegato con voce tremula che il nostro lui, «dopo 8 anni di convivenza, se n' è andato e noi non viviamo più». Siamo fortunati perché il piatto forte di Rita è "il rituale del ritorno". «Sono disposta a tutto pur di riaverlo». «Cara, per prima cosa diamoci del tu». Ok. «Poi ho bisogno una fotografia di questo ragazzo e la sua data di nascita. Puoi mandarmi tutto su WhattsAppi». Il prezzo?

«Per cominciare mi fai una ricarica del telefonino da 30 euro. Poi vediamo».

A un altro numero abbiamo raccontato di avere un capo talmente antipatico, sadico e oppressivo che si merita una lezione. Niente di definitivo, ma almeno che si levi di torno per un po'. Il santone dall' altra parte della cornetta, tale Joshua, ha esordito dicendo che lui non pratica nulla che possa cagionare la morte di qualcuno, casomai solo un fastidio costante, un logoramento lento che sfianca il nemico attraverso una macumba brasiliana che non è né gratis né fai da te.

Ha aggiunto che per agire è necessario gli venga recapitato un lembo di camicia del malcapitato, una foto a figura intera, un' unghia o altro su cui puntare gli spilloni.

«Venga nel mio studio, fuori città», ha insistito. Ma qui il prezzo oscilla sui 200 euro a incontro. «E non è detto sia sufficiente una sola seduta per raggiungere l' obiettivo».

