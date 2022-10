VORREI OPERARTI TRA CENT’ANNI – LA FOLLE STORIA DI UNA DONNA DI COMO CHE HA RICEVUTO LA TELEFONATA PER UN INTERVENTO CHIRURGICO DOPO ESSERE RIMASTA 11 ANNI IN LISTA D’ATTESA – LA PAZIENTE NEL FRATTEMPO SI ERA GIÀ SOTTOPOSTA ALL’INTERVENTO ALTROVE, MA È STATA CONTATTATA DAGLI OPERATORI PER SAPERE SE FOSSE ANCORA INTERESSATA A OPERARSI O SE VOLESSE ESSERE CANCELLATA DALLA LISTA – NON È CHIARO QUALE FOSSE L’INTERVENTO, MA…

Chiamata dall’ospedale per un intervento chirurgico dopo 11 anni di attesa. Una donna residente a Como ha ricevuto una telefonata dal personale del Sant’Anna per fissare la data di un’operazione che le era stata prescritta oltre dieci anni fa. E alla quale, nel frattempo, si era già sottoposta altrove. Il caso paradossale è stato reso noto dal quotidiano La Provincia di Como. La paziente per motivi di riservatezza non ha precisato il tipo d’intervento. Un’operazione minore, di routine e non urgente. Non certo però al punto tale da giustificare un’attesa di 11 anni.

L’inserimento nella lista d’attesa risale al 2011. Nei giorni scorsi, la donna è stata contattata dagli operatori dell’Asst Lariana. Una telefonata decisamente inattesa, per un problema di salute ormai quasi dimenticato. Il personale dell’ospedale le ha chiesto invece se fosse ancora interessata a sottoporsi all’intervento o se, diversamente, volesse essere cancellata dalla lista d’attesa.

L’Asst Lariana ha spiegato al quotidiano di non poter dare risposte precise senza conoscere i dati della paziente. Ha comunque reso noto che, dal momento in cui i ricoveri Covid sono diminuiti e dopo la pausa estiva, l’ospedale ha lavorato per ridurre il più possibile le liste d’attesa. Un impegno che si scontra anche con la carenza di personale e, ora, con la risalita dei contagi. La paziente potrebbe essere stata chiamata proprio nell’ambito della programmazione delle attività per ridurre le liste d’attesa.