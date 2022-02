LA VOSTRA PARTNER GUADAGNA PIU' DI VOI? HA IL DOPPIO DELLE PROBABILITA' DI FINGERE UN ORGASMO - SECONDO UNA RICERCA DELL'UNIVERSITA' DELLA FLORIDA, "LE DONNE DANNO PRIORITA' A CIO' DI CUI PENSANO I LORO PARTNER ABBIANO BISOGNO" E CERCANO DI ALLEVIARE L'INSICUREZZA FINANZIARIA DELL'UOMO E AUMENTARE IL LORO EGO "FORSE A PROPRIE SPESE" - MA ANCHE SIMULARE IL PIACERE PUO' AVERE DEI LATI POSITIVI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

orgasmo

Gli psicologi hanno scoperto che le donne che guadagnano più del loro partner maschile hanno il doppio delle probabilità di fingere un orgasmo in camera da letto. Gli uomini che guadagnano meno del loro partner possono avere un «fragile senso di mascolinità», a causa dello stereotipo di vecchia data secondo cui gli uomini sono i principali capifamiglia.

Di conseguenza, si pensa che le donne cerchino gentilmente di alleviare l'insicurezza finanziaria dell'uomo e di aumentare il loro ego simulando orgasmi durante il sesso. Ma la protezione del senso di mascolinità del partner può avvenire «forse a proprie spese», poiché soffoca la soddisfazione sessuale e la comunicazione onesta, affermano gli esperti.

orgasmo 2

Quasi una donna su cinque simula un orgasmo, secondo un sondaggio del 2020, e in media, uomini e donne lo fingono circa quattro volte al mese.

Il nuovo studio è stato condotto dalla professoressa Jessica Jordan, psicologa della University of South Florida, ed è pubblicato sulla rivista Social Psychological and Personality Science.

«Le donne danno la priorità a ciò di cui pensano che i loro partner abbiano bisogno rispetto ai propri bisogni e soddisfazioni sessuali», ha affermato il professor Jordan. «Quando la società crea uno standard di mascolinità impossibile da mantenere, nessuno vince».

orgasmo

Per lo studio, il professor Jordan e colleghi hanno intervistato 157 donne che avevano rapporti sessuali con uomini sulla loro vita sessuale.

Le donne hanno riferito la percentuale di volte in cui hanno un orgasmo quando fanno sesso con il loro partner; la percentuale di volte in cui simulano un orgasmo quando non hanno un orgasmo; e la frequenza dei rapporti sessuali con il proprio partner.

Le partecipanti hanno guadagnato più dei loro partner il 29,6% delle volte. In media, le donne raggiungevano l'orgasmo il 64% delle volte e, quando non raggiungevano l'orgasmo, riferivano di falsi orgasmi il 18% delle volte.

orgasmo

I risultati hanno mostrato che le donne che guadagnavano più soldi dei loro partner avevano il doppio delle probabilità di fingere l'orgasmo rispetto alle donne che non guadagnavano più del loro partner.

Il professor Jordan e colleghi hanno anche condotto altri due studi con un campione diverso di partecipanti. In uno studio che ha raccolto dati da 283 donne, hanno scoperto che più le donne percepivano il senso di mascolinità del loro partner come fragile, maggiore era l'ansia e la comunicazione più scarsa che sperimentavano, il che a sua volta prediceva un tasso più basso di orgasmi e soddisfazione sessuale.

orgasmo

Un ulteriore studio, che ha coinvolto 196 donne, ha rilevato che i partecipanti a cui è stato chiesto di immaginare un partner maschio la cui virilità era fragile avevano anche meno probabilità di fornire una "comunicazione sessuale onesta", inclusa la possibilità di ammettere quando hanno o non hanno avuto un orgasmo.

Secondo il professor Jordan, i risultati non dovrebbero essere interpretati come colpa né dell'uomo né della donna.

Le donne sono state indotte a credere che sia loro compito proteggere il senso di mascolinità del loro partner trattenendo un feedback sessuale onesto. Gli uomini, nel frattempo, potrebbero non fare nulla per dare alla donna l'impressione che un feedback sessuale onesto sia il benvenuto.

orgasmo 1

Secondo il professor Jordan, la ricerca futura dovrebbe esplorare questo fenomeno all'interno delle coppie, compresi gli uomini nelle coppie dello stesso sesso.

Ricerche passate hanno già studiato le ragioni per fingere gli orgasmi, incluso per compiacere un partner, per "farcela" e per la noia. Ma gli esperti hanno recentemente cercato di sfatare la concezione popolare secondo cui fingere l'orgasmo è una brutta cosa: nel 2019, i ricercatori dell'Università del Texas hanno scoperto che fingere un orgasmo potrebbe effettivamente migliorare la vita sessuale delle donne e renderle più propensi ad averne uno reale.

apollonia saintclair orgasmo

Rievocare la preparazione a un vero orgasmo, con la respirazione, i rumori e i movimenti dell'anca più rapidi, può spingere le donne "oltre la soglia", hanno detto.

Tracey Cox, esperta di sesso, autrice e psicologa, ha affermato che ci sono sia pro che contro nel fingere di raggiungere l'orgasmo. «Ci sono sempre state due scuole di pensiero sul fingere l'orgasmo», ha detto.

«La fazione del "non farlo mai" dice che non ha mai senso fingere un orgasmo perché come dovrebbe il tuo partner sapere come dartene uno vero a meno che tu non sia onesto? Ma c'è un lato "fingi finché non ce la fai" che dice che fingere può effettivamente aiutarti ad avere un vero orgasmo».

«Rievocando l'inizio di un vero orgasmo – respirando più velocemente, facendo rumore, muovendo i fianchi, tendendo i muscoli – potresti semplicemente spingerti oltre la soglia fino al punto in cui l'orgasmo diventa involontario».