VOSTRO MARITO È COSTANTEMENTE ARRAPATO E VI TOCCA IN MEZZO ALLE COSCE PER FARVI CAPIRE CHE VUOLE SCOPARE? AVETE A CHE FARE CON UN “PARASSITA SESSUALE”. PER RIUSCIRE A SOPRAVVIVERE E NON FAR SCOPPIARE LA COPPIA LEGGETE I PREZIOSI CONSIGLI DELLA SEXPERTA TRACEY COX CHE SPIEGA COME TROVARE LA GIUSTA VIA PER GODERE SENZA CHE SI TRASFORMI IN UNA TORTURA: COME IMPARARE A RIFIUTARE L’ALTRO SENZA FERIRLO, QUANTE VOLTE È GIUSTO FARE SESSO E…

Tuo marito ti tocca in continuazione e ti tormenta per fare sesso? Hai a che fare con un

“parassita sessuale” che rischia di rimanere il più delle volte a bocca asciutta mettendoti in difficoltà per il fatto che lo hai rifiutato. Parola della sexperta Tracey Cox che spiega come risolvere il problema del desiderio differente all’interno della coppia.

«Le donne che si lamentano di sentirsi spinte a fare sesso non è un fatto nuovo, ma tutti siamo d'accordo sul fatto che il numero di donne che ne parla è in aumento. Principalmente perché possono. I giorni in cui le donne pensavano che fosse il loro "lavoro" "compiacere" i loro mariti sono finiti da tempo.

Questo non significa che gli uomini vogliano il sesso più delle donne. Anche se è vero che sono più le donne rispetto agli uomini a dire no. Ma questo non è perché abbiamo una libido più bassa, ma perché il sesso che facciamo con il partner non ci soddisfa».

Cos'è un parassita sessuale?

«È colui che tenta in ogni modo di far capire che vuole fare sesso ed è arrapato.

Se lei si china, lui le schiaffeggia il sedere. Fa commenti hot mentre si guarda la tv e se lei gli mette i piedi in grembo sul divano, lui prova a metterle le mani tra le gambe. Consentitemi di chiarire che costringere un partner a fare sesso quando non lo desidera non è mai accettabile. Credo che il problema abbia meno a che fare con la quantità di sesso richiesta e più con il modo in cui viene richiesto. Ecco perché la prima tappa per fermare un parassita sessuale è decidere il modo in cui te lo deve chidere. Non conosco nessuna donna (o uomo) che voglia essere palpata e toccata sessualmente in maniera costante, senza invito.

La soluzione più rapida per porre fine immediatamente al comportamento dei parassiti sessuali è raggiungere un accordo su un modo accettabile per richiedere sesso. Ti consiglio vivamente di accontentarti delle parole, non delle azioni. Inoltre è imperativo separare il sesso dall'affetto. Altrimenti anche i gesti innocenti saranno visti come richieste mascherate e finirai per evitare sia il sesso che l'affetto.

Successivamente, devi chiarire che più una donna si sentirà sotto pressione per fare sesso e meno lo vorranno fare. Se le donne sono tormentate dal sesso, il loro desiderio crolla. Falle sapere che vuoi fare sesso con lei in una conversazione tranquilla in cui entrambi esprimete i vostri bisogni».

Quante volte dovresti aspettarti sesso dal tuo partner?

«Vuoi un numero? La risposta è che dipendete tutto da voi. Il sesso una volta alla settimana per alcune coppie potrebbe essere irraggiungibile, il sesso una volta al giorno non è abbastanza per altri.È tutto relativo alle tue pulsioni sessuali, allo stadio della relazione e a cos'altro sta succedendo nelle vostre vite. Ma ricordate che il desiderio non è l’unica motivazione che spinge al sesso. Pensarlo sarebbe ingenuo, soprattutto in una relazione a lungo termine. Altre motivazioni includono far capire di amare l’altro, renderlo felice e valorizzare la relazione. Quando sei in una relazione monogama, c'è un impegno non detto a cercare di soddisfare i bisogni sessuali dell'altro nel miglior modo possibile.

La formula magica per tutte le coppie

«Tenendo presente tutti questi punti, c'è un modo pratico per decidere quanto spesso dovreste fare sesso.

La persona con basso desiderio decide quanto più spesso sarebbe disposta a fare sesso. L’altra persona che ha più desiderio dice ogni quanto lo farebbe. La via di mezzo è la soluzione per voi. Ma ricordate che oltre alla quantità la cosa che è importa è la qualità. Fate sapere al vostro partner cosa vi piace»

Cambia il modo in cui rifiuti il sesso

«Se non hai voglia di sesso ma il tuo partner sì, chiarisci che non lo giudicherai perché vuole soddisfare se stesso. Questo potrebbe significare che scomparirà per un po' in bagno con il suo telefono. Oppure potrebbe significare accettare di fare un po' di sesso a basso sforzo: lui si masturba mentre lo guardi, per esempio.

Devi anche considerare che dovresti cambiare prospettiva e diventare la persona che propone una notte di sesso: chiedi al tuo partner di astenersi per un periodo di due settimane. Questo ti darà la possibilità di capovolgere le carte in tavola: essere quello che suggerisce una notte di fuoco piuttosto che essere quello che rifiuta.

