25 mag 2023 11:50

VUOI DIVENTARE SPIONE? - I SERVIZI SEGRETI HANNO BISOGNO DI FORZE FRESCHE! L’INTELLIGENCE CERCA “GIOVANI PROFESSIONALITÀ” CON FORMAZIONE E COMPETENZE IN ALGORITMICA PER LA CRITTOANALISI, FOTOINTERPRETAZIONE DI IMMAGINI SATELLITARI E TECNICHE DI MACHINE LEARNING PER IL RICONOSCIMENTO BIOMETRICO - MA L’ANNUNCIO NON E’ PER TUTTI: “OLTRE ALLE COMPETENZE TECNICHE, SONO RICHIESTI AFFIDABILITÀ E SICUREZZA, FORTE SENSO DI RESPONSABILITÀ E DI ATTACCAMENTO ALLE ISTITUZIONI DELLO STATO, NONCHÉ COMPROVATE DOTI DI RISERVATEZZA”