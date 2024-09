ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Eugenia Nicolosi per “la Repubblica”

contratto di consenso sessuale 1

Che tipo di contraccettivi? Sesso orale sì o no? E il dirty talk? La Spagna si indigna, e si interroga, dopo la scoperta del contratto “pre-coito” che sempre più calciatori della Liga farebbero firmare alle ragazze per evitare false accuse di stupro. A dare notizia del modulo, arrivatogli da un calciatore straniero, è stato Miguel Galan, presidente della Scuola allenatori spagnola.

Lo ha pubblicato sui social dopo l’arresto di Rafa Mir, l’attaccante del Valencia accusato di violenza da due ragazze. Risale solo a qualche mese fa la condanna per stupro dell’ex difensore del Barcellona Dani Alves, penultimo di una lista di calciatori accusati di violenza sessuale che, in Spagna, non è corta. […]

Il modulo è composto da vari punti, comprende il nome di chi accetta di partecipare al rapporto e la data in cui questo avviene. Vi sono elencate le pratiche previste: dalle parti del corpo che si possono toccare o baciare ai tipi di penetrazione accettati. Ma c’è di più, e qui lo scandalo: chi lo firma accetta l’ipotesi paventata nella sesta clausola, lo “stupro accidentale”. Vi si legge che «un uomo, muovendosi, potrebbe senza intenzione penetrare l’orifizio femminile anche se non compreso nel contratto».

contratto di consenso sessuale 2

[…] I moduli e le piattaforme nati per tutelare gli uomini da false accuse di stupro non sono certo un’invenzione degli spagnoli. Già nel 2004, sulla scia delle accuse di violenza al cestista dei Lakers Kobe Bryant, alcuni atleti confessarono ai magazine sportivi che ormai accettavano di fare sesso solo dopo che le loro partner sessuali avevano siglato gli “accordi di letto”.

[…] Ma nell’età del digitale, sul tema fioccano anche le app. Già nel 2014 Apple ritirava dai suoi store Good2Go, l’app inventata un mese prima da un’azienda di San Diego che consentiva agli utenti di dare il “consenso affermativo”, però comunicando all’app stessa con chi sarebbero andati, quando e se erano ubriachi. Nel 2018 una start up olandese inventava LegalFling. Poi ci sono state We-Consent, uConsent, Yes Means Yes, SaSie. Tutte dichiaratamente progettate per cristallizzare il momento del consenso, evitando incomprensioni e soprattutto processi penali.

contratto di consenso sessuale 3

«Ogni giorno vengono mosse false accuse contro ragazzi innocenti, si legge sul sito dell’ennesima, Consent Amour . A gennaio 2021 in Danimarca, all’indomani della nuova legge sul reato di stupro, un team di sviluppatori in accordo col governo ha rilasciato iConsent: qui la stretta di mano avviene tramite i numeri di telefono e vale solo per un rapporto sessuale, solo per 24 ore.

Ma a fine anno anche questa app governativa era già sparita dagli store digitali. […] il consenso non è un negoziato da concludere, magari in fretta. È una conversazione che non termina mai.

App e contratti virtuali o cartacei non hanno valore legale, e non dimostrano alcunché se non la «miseria umana», commenta Elvira Rutigliano, avvocato del centro antiviolenza Le Onde. «Non ha valore nemmeno tra le parti, figuriamoci se può entrare in tribunale», continua, «il consenso può essere revocato in qualsiasi fase o davanti a qualsiasi pratica introdotta o in corso: aver dato il benestare all’inizio non è una conferma perenne». […]