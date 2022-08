22 ago 2022 16:53

VUOI VEDERE CHE A CAUSA DEI MAGISTRATI, I CITTADINI ITALIANI DOVRANNO RISARCIRE BRIATORE? – IL “BULLONAIRE” CHIEDE ALLO STATO 12 MILIONI PER IL SUO YACHT CONFISCATO PER REATI FISCALI E SBRIGATIVAMENTE “SVENDUTO” (COSTAVA 20 MILIONI, E’ STATO CEDUTO A 12) - BRIATORE ERA STATO CONDANNATO IN APPELLO MA VISTO CHE LA CASSAZIONE HA RIBALTATO TUTTO ORA L'IMPRENDITORE VUOLE INDIETRO I SUOI SOLDI…