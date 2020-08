Anticipazione stampa da “Chi”

Il settimanale “Chi”, nel numero in edicola da mercoledì 19 agosto lancia il “rumor” più fragoroso dell’estate 2020, quello della nascita di una nuova “supercoppia” formata da Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta . Ma guai a gridare la parola clamoroso, perché sarebbe invece giusto dire “c’era da aspettarselo”. Diletta e Zlatan si sono conosciuti dopo il lockdown grazie a un’azienda di fitness che li ha voluti come testimonial. In seguito proprio “Chi” li ha sorpresi a cena insieme e poi... il nulla. Fino a quando Diletta è sbarcata in Sardegna con amiche e fratello Mirko al seguito.

Subito dopo in Costa Smeralda è apparso anche Zlatan. I due non erano in casa insieme, ma… c’è un ma. Zlatan, accompagnato da un assistente fidato, ha confidato a un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia. Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single.

Una sera al ristorante Sottovento entrambi si sono palesati con gruppi diversi: nessuna foto a testimoniarlo, perché grazie a una telefonata precedente dello staff di Ibra hanno cenato a porte chiuse nel privé, con tanto di bodyguard a proteggere. Poi uscite separate. Finita qui? No, la frequentazione tra i due procede alla grande e mentre i quotidiani sportivi dibattono sul futuro di Ibra (resterà al Milan o andrà altrove?), la risposta potrebbe essere Diletta Leotta. I media svedesi, inoltre, sottolineano come nell’ultimo periodo Zlatan e la moglie raramente si sono visti insieme...

