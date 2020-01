WALTER TOBAGI POTEVA ESSERE SALVATO - I CARABINIERI SAPEVANO DA TEMPO CHE IL GIORNALISTA DEL 'CORRIERE' ERA UNA POTENZIALE VITTIMA DEI TERRORISTI, MA NON FU FATTO NIENTE. PER AVERLO SCRITTO SU “GENTE” NEL 2004, MAGOSSO E BRINDANI FURONO CONDANNATI IN PRIMO GRADO, IN APPELLO E PURE IN CASSAZIONE. ORA LA CORTE EUROPEA HA BOCCIATO QUELLE SENTENZE E DISPOSTO UN RISARCIMENTO

WALTER TOBAGI

(ANSA) - Renzo Magosso e Umberto Brindani non dovevano essere condannati per diffamazione a causa dell'articolo pubblicato sul settimanale 'Gente' nel giugno del 2004 sull'omicidio di Walter Tobagi in cui sostenevano che i carabinieri sapevano da tempo che il giornalista era nel mirino dei terroristi.

Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani nella sentenza con cui ha ritenuto l'Italia colpevole per la violazione del diritto alla libertà d'espressione dei due uomini. Nella sentenza, che diverrà definitiva tra 3 mesi se le parti non ricorrono in appello, la Corte di Strasburgo ha determinato che l'Italia deve versare a ciascuno dei due giornalisti i 15mila euro che hanno chiesto come danno morale.

WALTER TOBAGI

Nel condannare l'Italia la Corte di Strasburgo punta il dito contro la valutazione fatta dai tribunali italiani che hanno condannato Magosso e Bridani per aver diffamato il defunto generale dei Carabinieri Umberto Bonaventura e il generale dell'Arma in pensione Alessandro Ruffino.

SABINA DONADIO E UMBERTO BRINDANI

Nella sentenza sono contenute numerose critiche a come il caso è stato giudicato e la Corte arriva alla conclusione che "la condanna dei due giornalisti è stata un'ingerenza sproporzionata nel loro diritto alla libertà d'espressione e quindi non necessaria in una società democratica". Tra le critiche sollevate, quella di non aver dato importanza al fatto che l'articolo in questione si basava su dichiarazioni fatte da terzi che il giornalista stava riportando.

Tobagi

"Sanzionare un giornalista per il suo aiuto alla diffusione di dichiarazioni fatte da una terza persona durante un'intervista intralcerebbe gravemente il contributo della stampa alle discussioni su problemi d'interesse generale" e la sanzione può essere ammessa solo se ci sono "ragioni particolarmente gravi".

Renzo Magosso

La Corte di Strasburgo ricorda che quando un giornalista riporta dichiarazioni altrui i tribunali non devono domandarsi se l'autore dell'articolo può provare la veridicità delle dichiarazioni ma se ha agito in buona fede e fatto i dovuti controlli di verifica. A tale proposito la Corte di Strasburgo osserva che Magosso e Brindani "hanno fornito un numero consistente di documenti e di elementi che provano che hanno effettuato le verifiche che permettono di considerare la versione dei fatti riportata nell'articolo come credibile e fondata su una solida base fattuale".

WALTER TOBAGI E ALDO MORO

La Corte di Strasburgo critica anche l'ammontare dei danni morali (circa 150mila euro) che i due giornalisti sono stati condannati a versare, affermando che il fatto che siano state pagate dalla casa editrice del settimanale 'Gente' non cambia nulla perché non si può negare "l'effetto dissuasivo di tali sanzioni sul ruolo del giornalista nel contribuire alla discussione pubblica su temi che interessano la collettività".