I WARGAMES DI CICCIO KIM - LA COREA DEL NORD HA LANCIATO ALTRI TRE MISSILI BALISTICI VERSO IL MAR DEL GIAPPONE, DI CUI DUE A CORTO RAGGIO E UNO INTERCONTINENTALE - GLI STATI UNITI HANNO CONDANNATO IL LANCIO, CHE E’ UNA VIOLAZIONE DELLE RISOLUZIONI DELL'ONU, SOLLECITANDO L'IMPOSIZIONE DI SANZIONI - AVVISO AI NAVIGATI: SI SCRIVE COREA DEL NORD E SI LEGGE CINA - SENZA L’AIUTO DI PECHINO, KIM JONG UN E’ SOLO UN GUAPPO DI CARTONE…

La Corea del Nord ha lanciato oggi altri tre missili balistici verso il Mar del Giappone, di cui due a corto raggio e uno intercontinentale (Icbm), ma il test di quest'ultimo è fallito secondo le forze armate della Corea del Sud. Gli Stati Uniti hanno condannato il lancio del'Icbm: Pyongyang ha violato così le risoluzioni dell'Onu, ha affermato Washington sollecitando l'imposizione di sanzioni.

Stati Uniti e Corea del Sud hanno inoltre deciso di prolungare le esercitazioni aeree congiunte iniziate il 31 ottobre. Uno dei missili ha fatto scattare l'allarme antiaereo spingendo i residenti di un'isola della Corea del Sud e gli abitanti di alcune zone del Giappone settentrionale a mettersi al riparo. Inizialmente l'ufficio del premier giapponese aveva affermato che un missile aveva sorvolato il Paese, ma è stato successivamente corretto dalla Difesa.

"Gli Stati Uniti condannano il lancio di un missile balistico intercontinentale da parte della Repubblica Popolare Democratica di Corea", ha dichiarato in un comunicato il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, confermando le notizie della Corea del Sud sul missile lanciato dal Nord nelle prime ore di oggi. "Questa azione sottolinea la necessità che tutti i Paesi attuino pienamente le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative alla RPDC", ha proseguito il portavoce, utilizzando il nome ufficiale del Nord.

L'esercito di Seul ha dichiarato di aver rilevato "un missile balistico a lungo raggio, che si ritiene sia stato lanciato nel Mare d'Oriente intorno alle 07:40 (le 23:40 in Italia) nell'area di Sunan di Pyongyang", riferendosi al Mar del Giappone. Poco dopo, i militari hanno rilevato quelli che "si ritiene siano due missili balistici a corto raggio lanciati intorno alle 08:39 da Kaechon, nella provincia di South Pyongan", ha aggiunto.

Successivamente, l'eercito ha reso noto che "il lancio di un missile intercontinentale da parte della Corea del Nord si è probabilmente concluso con un fallimento".

Ieri il Nord aveva testato una raffica di almeno 23 missili di vario tipo, oltre a sparare circa 100 colpi di artiglieria dalla contea di Kosong - sempre verso il mare, in una zona cuscinetto costituita nel 2018 per ridurre le tensioni - coprendo nella sua azione uno spettro ampio dal fronte est del mar del Giappone a quello ovest del mar Giallo.

Uno dei missili era caduto, per la prima volta in oltre 70 anni di penisola coreana divisa, sotto la linea di confine (la Northern Limit Line), vicino alle acque territoriali del Sud, nel mar del Giappone. La reazione di Seul era stata furiosa per un atto che rappresenta "di fatto un'invasione territoriale", aveva denunciato il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol al Consiglio di sicurezza, disponendo al contempo "un'azione rapida per far pagare al Nord le provocazioni".