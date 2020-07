UN WEEKEND DA ME E UNO DA TE – DOPO AVER “SVACANZATO” IN SARDEGNA, NELLA TERRA DELLA SUA VIRGINIA, DI MAIO E LA FIDANZATA SI SONO SPIAGGIATI A PALINURO DOVE LUIGINO VA IN VACANZA DA SEMPRE: LEI HA MOSTRATO UN FISICO NIENTE MALE, LUI HA TENTATO DI NASCONDERE IL MANIGLIONE DELL’AMORE SOTTO UNA MAGLIETTA MARCHETTONA “VA TUTTO BENE” – GIUSTO PER DARE IL BUON ESEMPIO: NEMMENO L’OMBRA DI UNA MASCHERINA…

Da "www.oggi.it"

luigi di maio e virginia saba a palinuro 15

Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba non conoscono la parola crisi. Sul loro amore splende (meglio, continua a splendere) il sole, senza nemmeno una nube, una piccola crisi, un fulmine a ciel sereno. Anche se, come dimostrano le immagini esclusive del settimanale Oggi, tra i due c’è qualcosa che proprio non va…

DALLA SARDEGNA AL CILENTO – Un weekend da me, un weekend da te. Il ministro degli Esteri ed ex capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio sembra aver applicato al ménage di coppia le dinamiche della politica, prima fra tutte la legge dell’alternanza. E così, dopo aver “svacanzato” in Sardegna (dove la fidanzata Virginia Saba è nata, in quel di Cagliari), eccolo per un weekend in Cilento, a Palinuro, nella sua Campania, dove furono già nell’agosto dello scorso anno e dove Di Maio va in vacanza da sempre.

luigi di maio e virginia saba a palinuro 14

MASCHERINA… NON TI CONOSCO - E sarà perché qui si sente un po’ a casa, sarà perché la presenza di Virginia lo rilassa, ma il ministro incorre in qualche comportamento non proprio prudente in fatto di prevenzione di diffusione del Covid-19. Chiacchierate sulla battigia coi passanti, selfie coi sostenitori, passeggiate tra gli ombrelloni.

luigi di maio e virginia saba a palinuro 17

Tutto rigorosamente senza quel dispositivo di protezione (di sé e degli altri) che, pur non essendo obbligatorio in Campania, è caldamente consigliato in tutta Italia come presidio contro la diffusione del virus, anche all’aperto, se non si è certi di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Una distrazione censurabile per ognuno di noi, ma ancor più per un ministro.

luigi di maio e virginia saba a palinuro 38

Specie in un momento in cui infuriano le polemiche per il messaggio sbagliato che alcuni politici (vedi il senatore Matteo Salvini, che solo lo scorso anno in questi giorni era alleato di governo di Di Maio) danno mostrandosi senza mascherina – e pericolosamente vicini ai sostenitori – in occasione di eventi pubblici o passeggiate elettorali.

HA ALTRO PER LA TESTA – Ma tant’è. Avrà altro per la testa, Di Maio: i Cinquestelle rischiano di implodere per i dissidi interni, la mancanza di leadership e gli “assalti” dell’ex amico Alessandro Di Battista; il governo Conte scricchiola, tra dissidi in maggioranza su Mes, Autostrade, revisione dei decreti sicurezza ereditati dal governo gialloverde;

luigi di maio e virginia saba a palinuro 2

le Regionali di settembre si avvicinano, e non ci sono accordi sulle candidature… e via elencando divergenze d’intenti e interessi, con la mannaia della crisi economica pronta a calare sui tentennamenti dell’esecutivo. Eh, sì. Il rischio di scordare la mascherina c’è…

luigi di maio e virginia saba a palinuro 29 luigi di maio e virginia saba a palinuro 24 luigi di maio e virginia saba a palinuro 18 luigi di maio e virginia saba a palinuro 33 luigi di maio e virginia saba a palinuro 30 luigi di maio e virginia saba a palinuro 7 luigi di maio e virginia saba a palinuro 6 luigi di maio e virginia saba a palinuro 25 luigi di maio e virginia saba a palinuro 19 luigi di maio e virginia saba a palinuro 28 luigi di maio e virginia saba a palinuro 27 luigi di maio e virginia saba a palinuro 4 luigi di maio e virginia saba a palinuro 5 luigi di maio e virginia saba a palinuro 26 luigi di maio e virginia saba a palinuro 32 luigi di maio e virginia saba a palinuro 36 luigi di maio e virginia saba a palinuro 22 luigi di maio e virginia saba a palinuro 1 luigi di maio e virginia saba a palinuro 23 luigi di maio e virginia saba a palinuro 37 luigi di maio e virginia saba a palinuro 21 luigi di maio e virginia saba a palinuro 35 luigi di maio e virginia saba a palinuro 3 luigi di maio e virginia saba a palinuro 34 luigi di maio e virginia saba a palinuro 20 luigi di maio e virginia saba a palinuro 46 luigi di maio e virginia saba a palinuro 44 luigi di maio e virginia saba a palinuro 45 luigi di maio e virginia saba a palinuro 41 luigi di maio e virginia saba a palinuro 40 luigi di maio e virginia saba a palinuro 42 luigi di maio e virginia saba a palinuro 43 luigi di maio e virginia saba a palinuro 39 luigi di maio e virginia saba a palinuro 11 luigi di maio e virginia saba a palinuro 10 luigi di maio e virginia saba a palinuro 12 luigi di maio e virginia saba a palinuro 13 luigi di maio e virginia saba a palinuro 8 luigi di maio e virginia saba a palinuro 9 luigi di maio e virginia saba a palinuro 16