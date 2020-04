13 apr 2020 12:13

WEINSTEIN HA SCONFITTO IL CORONAVIRUS MA NON I GIUDICI – TERZO PROCESSO IN ARRIVO PER L’EX BOSS DI MIRAMAX: UN’ALTRA DONNA HA CONVINTO LA MAGISTRATURA DI LOS ANGELES DI AVER SUBITO VIOLENZE IN UN HOTEL DI BEVERLY HILLS NEL 2010 E LA PROCURA HA SPICCATO UNA NUOVA INCRIMINAZIONE – SE CONDANNATO A LOS ANGELES, WEINSTEIN RISCHIA FINO A 29 ANNI DI PRIGIONE CHE SI AGGIUNGEREBBERO AI 23 GIÀ DELIBERATI A NEW YORK