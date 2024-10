7 ott 2024 10:51

WELCOME TO "ROZZANGELES" - CRONACHE DALLA PERIFERIA MILANESE DISAGIATA DI ROZZANO, DOVE È NATO E CRESCIUTO FEDEZ. IL RAPPER, DURANTE LA RISSA NEL PRIVÉ DELLA DISCOTECA "THE CLUB", RIVENDICAVA LE SUE ORIGINI: "L'AMMAZZO. IO SONO DI ROZZANO!" - TRA I PALAZZONI DELLE CASE POPOLARI, PIENE DI STRANIERI, CI SONO CRIMINALI DI OGNI ETÀ. GIA' A 12 ANNI I RAGAZZINI INSULTANO GLI INVIATI TV CHE PASSANO DI LÌ ("VIA, BASTARDO INFAME") - IL PARROCO DI ROZZANO: "C'È POVERTÀ ECONOMICA E CULTURALE"