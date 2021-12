WEST SIDE FLOP! - COME MAI, NONOSTANTE I CRITICI ENTUSIASTI, IL FILM DI SPIELBERG SPROFONDA AL BOTTEGHINO? - I MOTIVI SONO NUMEROSI: IL RIEMERGERE DELLA PANDEMIA HA COLPITO PROPRIO IL PUBBLICO CHE PIÙ POTREBBE ESSERE ATTRATTO DAL REMAKE, I PIU' ANZIANI; IL CAST È SEMI SCONOSCIUTO; IL BIGLIETTO COSTA QUANTO UNA CENA FUORI - MA SOPRATTUTTO E' CAMBIATO IL MODO IN CUI GUARDIAMO I FILM...

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

west side story 2

Il nuovo "West Side Story" è stato, finora, un flop al botteghino. Il tanto atteso remake di Steven Spielberg del famoso musical del 1961 ha ricevuto recensioni entusiastiche ed è stato definito un capolavoro. Eppure la sua prima uscita nelle sale nel fine settimana ha fruttato solo 10,5 milioni di dollari, che Variety ha definito «un triste risultato per un film della sua portata».

Cosa è successo? La stampa di intrattenimento ha offerto possibili spiegazioni. Con l'emergere di nuove varianti del coronavirus, le persone non si sentono a proprio agio nei cinema. Il pubblico dei musical è più anziano, il gruppo demografico con più motivi per essere prudente. E il casting: nessuno ha mai sentito parlare delle star. I prezzi dei biglietti sono troppo alti. La gente è fuori a fare shopping. Chi vuole vedere un remake di un classico? Forse il pubblico per i musical cinematografici è semplicemente finito.

west side story 1

Probabilmente c'è qualcosa di tutto questo. Due considerazioni aggiuntive:

Una è che alcuni di quelli che avrebbero fatto parte del pubblico naturale del film potrebbero non essere andati perché credevano che il film sarebbe stato troppo politicizzato. E le persone non vogliono vedere qualcosa che amano travisato, quindi se ne tengono alla larga.

Ma penso che ci sia una ragione più grande e più immediata. Il signor Spielberg e il grande vecchio film americano insieme dovrebbero essere uguali a un enorme successone. L'uscita senza successo di "West Side Story" ci dice che abbiamo subito un cambiamento fondamentale nel modo in cui guardiamo i film in America. E l'industria dell'intrattenimento dovrebbe vederlo per quello che è.

west side story

Molti hanno pensato che una volta finita la pandemia, tutto sarebbe tornato come prima. La gente sarebbe tornata a fare quello che fa da più di un secolo, non solo per abitudine ma anche per tradizione: andare al cinema. Ma è arrivata una rivoluzione tecnologica; la pandemia ha accelerato ciò che era già iniziato, così come ha accelerato la rivoluzione Zoom che sta trasformando il business e il lavoro d'ufficio.

stephen spielberg e la moglie kate capshaw alla premiere 2

Le persone hanno ottenuto servizi di streaming e guardato film a casa. Si sono abituati. A loro è piaciuto. Invitavano gli amici e trasmettevano in streaming le nuove uscite insieme. Oppure rimanevano in pigiama a guardarlo.

Non avrei mai pensato che i cinema sarebbero passati di moda, ma vedo che negli ultimi mesi, da quando New York si è rilassata e tutto ha riaperto, sono andato a spettacoli di Broadway e Off-Broadway cinque volte ma mai a vedere un film, tranne questa settimana per scrivere questo articolo. Come tutti gli americani, amo davvero i film. Ma posso guardarli a casa.

Il vecchio mondo dell'America al cinema, del raduno al tempio della cultura locale, il multisala, è finito. Le persone non si precipitano a vedere un film che hanno sentito dire essere grandioso, ma questo è limitato all'uscita nelle sale; rimarranno a casa sapendo che presto sarà trasmesso in streaming.

WEST SIDE STORY 4

I cinema non falliranno completamente; un buon numero sopravviverà perché le persone li riempiranno per andare a vedere film di supereroi e grandi film d'azione fantastici. Le persone vorranno vedere quelli sullo schermo insieme e gridare e gridare. Ma non sarà mai più come prima, generazioni diverse, persone diverse, che si ritrovano sabato sera al bijou. Il bijou è a casa adesso, sul divano o sul letto, in streaming in altissima definizione.

WEST SIDE STORY 3

Pensando a questo, mi rifaccio al piccolo capolavoro di James Agee, "A Death in the Family", un romanzo pubblicato postumo nel 1957. È stato il primo grande critico cinematografico americano, ma nel libro ha ricordato la sua infanzia a Knoxville, Tenn., nel 1915, e suo padre che diceva a tavola: "Beh, forse andiamo al cinema". Andavano a piedi al cinema e c'era tutta la città. «E c'era William S. Hart con entrambe le pistole in fiamme e la sua lunga faccia da cavallo e il suo labbro lungo e duro, e il grande paese cavalcò dietro di lui largo come il mondo». Poi lo schermo si è riempito di una città e c'era Charlie Chaplin. «Tutti hanno riso nel momento in cui lo hanno visto», e mentre si allontanavano il volto di suo padre era «avvolto nel buon umore», ricordando Charlie.

SPIELBERG E IL CAST DI WEST SIDE STORY

Quando l'intera città non c'è più perdi qualcosa. È meglio quando l'intera città è radunata. Il passaggio allo streaming mi sembra un altro enorme cambiamento culturale e non conosco la risposta o il rimedio a questo cambiamento e altri dovranno trovarlo. Perché non tutti i film possono essere film di supereroi, e non tutti i film dovrebbero esserlo.

Per quanto riguarda "West Side Story": è adorabile. È bello, bello e tenero riguardo all'America. La musica è ancora più lussureggiante, più piena rispetto all'originale e l'aspetto del film è più colorato e più dolce. È meravigliosamente interpretato; ogni giovane star è dotata e credibile, e hai l'onesta sensazione di assistere all'inizio di brillanti carriere: il ragazzo che interpreta Riff, il ragazzo che interpreta Bernardo e la giovane donna che interpreta Maria.

ANSEL ELGORT RACHEL ZEGLER WEST SIDE STORY

Non è politicizzato, è meraviglioso. "America", la maggior parte delle canzoni americane, così consapevole ma non stanca, è fatta in modo diverso dall'originale ma migliore, più comunitaria, ed è altrettanto gioiosa e comica.

Joe Morgenstern del Journal ha usato esattamente la parola giusta per descrivere questo film: "Esultante".

È bello che questa storia, questa musica e questi testi rientrino nel mondo. L'intera faccenda ti fa sentire che l'America ha una possibilità.

Se fossi un insegnante di scuola media o superiore, porterei la mia classe a vederlo e direi: «La musica e i testi sono fantastici e devi conoscerli per essere culturalmente alfabetizzato; anche l'America una volta era un po' così».

ANSEL ELGORT WEST SIDE STORY

Ci sono difetti, ma allora? L'inquadratura culturale dei Jets and the Sharks è un po' ordinata e non del tutto azzeccata. Mi ha fatto pensare a Clifford Odets che segnalava le immutabili forze socioeconomiche che spingevano l'angosciato pugile della classe operaia che preferiva essere un violinista. Non tutto deve essere spiegato, e alcune cose erano troppo accentuate.

I set di sgombero dei bassifondi erano un po' troppo dilaniati dalla guerra e sembravano presi da "Salvate il soldato Ryan". New York non sembrava così nemmeno nell'era del rinnovamento urbano. E la fine in qualche modo richiede un po' più di tempo di quanto desideri. Ma di nuovo, e allora?

WEST SIDE STORY 2

Una nota di chiusura sul pubblico. L'ho visto al teatro AMC sulla 68a ea Broadway alle 12:30 di un giorno feriale. È più o meno lì che si è svolta l'azione della storia, nel 1957. Il teatro era pieno per circa il 10%. Un mix di età, ma più distorto sopra i 50. Ecco cosa mi ha colpito. Nessuno se n'è andato alla fine. Sono rimasti al loro posto durante i titoli di coda e hanno applaudito i singoli nomi. Il signor Spielberg ha avuto il più cordiale, ma tutti ne hanno avuto un po'.

Il mio pensiero è che forse solo il 10% sta vedendo l'eccellenza in America in questo momento, ma quando lo fa sono così riconoscenti e vogliono mostrarlo. Il dieci percento di 330 milioni di persone è 33 milioni, e questo è un bel pubblico. Qualcuno dovrà scoprire come servirli pienamente nella rivoluzione in cui ci troviamo, e non sarà con i supereroi.

west side story film 1961 west side story 1961 west side story film 1961 2 west side story film 1961 3 west side story film 1961 4 WEST SIDE STORY