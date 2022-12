21 dic 2022 11:11

WHATEVER IT GAS – ALLA BORSA DI AMSTERDAM IL PREZZO DEL GAS QUESTA MATTINA È SCESO SOTTO LA SOGLIA DEI 100 EURO AL MEGAWATTORA, TOCCANDO I MINIMI DA METÀ GIUGNO – È BASTATO L'ANNUNCIO DELL'ACCORDO SUL PRICE CAP, RAGGIUNTO DALL'UNIONE EUROPEA, PER FAR CALARE DRASTICAMENTE LE QUOTAZIONI. CI VOLEVA TANTO A CAPIRLO? PERCHÉ HANNO DOVUTO ASPETTARE CHE PASSASSERO DIECI MESI DI GUERRA?