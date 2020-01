WHERE IS “TERZA GUERRA MONDIALE”? - RAMPINI: “LA CRONACA DI QUESTI SEI GIORNI È UN CRESCENDO MOLTO TRUMPIANO, CON IL PRESIDENTE CHE S'IMPADRONISCE DEL TROFEO MILITARE DOPO ALCUNE PAUSE D'INCERTEZZA, CONFUSIONE, PERFINO PAURA” – “NE APPROFITTA PER SALDARE I CONTI CON LA NATO A CUI CHIEDE UN MAGGIORE IMPEGNO ANCHE IN QUELL'AREA E…” – RISULTATO FINALE: IL SANGUINARIO NUMERO DUE DEL REGIME IRANIANO MORTO, ZERO “CASUALTIES” AMERICANE...

Federico Rampini per “la Repubblica”

donald trump offre la pace all'iran ayatollah in lacrime per soleimani

«L' Iran si è piegato». I sei giorni di fuoco di Donald Trump si concludono con una dichiarazione trionfale del presidente americano. La pioggia di missili iraniani su basi Usa «non ha fatto vittime». La rappresaglia per l' uccisione del generale Qassim Soleimani è stata un misto tra fuochi d' artificio e fuoco "amico"; quasi che Teheran tema davvero di sfidare il Grande Satana. Per gli avversari il discorso di ieri sera alla nazione può ricordare l' infausto striscione "Mission Accomplished" di George W. Bush, quel prematuro cantar vittoria meno di due mesi dopo l' invasione dell' Iraq nel 2003. A cui seguirono non pochi rovesci. Ma per adesso la cronaca di questi sei giorni è un crescendo molto trumpiano, con il presidente che s' impadronisce del trofeo militare dopo alcune pause d' incertezza, confusione, perfino paura.

donald trump offre la pace all'iran 3

Il raid

La cronaca dei sei giorni ha inizio la sera del 2 gennaio, quando arriva la prima notizia: un blitz di droni Usa ha ucciso il generale Soleimani, capo delle forze speciali Quds, regista occulto o palese delle tante milizie parallele che dal Libano alla Palestina, dalla Siria allo Yemen seminano il terrore da anni. Trump all' inizio si limita a twittare la notizia, non convoca conferenze stampa né annuncia solenni discorsi al paese, quasi che lui stesso non colga tutta la portata di quel colpo.

l'iran attacca le basi usa in iraq 8

una delle auto del convoglio di qassem soleimani

L' esecuzione - che insieme a Soleimani elimina un capo degli Hezbollah e altri 8 miliziani - è avvenuta vicino all' aeroporto di Bagdad, quindi sul suolo iracheno. Nelle prime ore dopo l' annuncio prevalgono le critiche. I democratici Usa accusano il presidente di aver agito senza consultare il Congresso. Gli alleati Nato lamentano di non essere stati informati. L' Iraq denuncia una violazione della sua sovranità.

Le critiche

qassem soleimani

L' onda negativa si amplifica per i due giorni successivi. Germania, Italia e Canada annunciano di aver messo al sicuro i propri soldati dispiegati in Iraq, sospendendone le missioni. La Nato interrompe l' addestramento dell' esercito iracheno. Il petrolio s' impenna sui mercati. Nei commenti dei media prevale il catastrofismo: dalla recessione imminente alla terza guerra mondiale, ogni sorta di scenario apocalittico viene addebitato a Trump.

gli iracheni festeggiano per l'uccisione di soleimani

Vacilla la stessa squadra di comando che ha coordinato le operazioni tra Casa Bianca, Pentagono e Dipartimento di Stato. Esce un' indiscrezione imbarazzante, su una lettera dei vertici militari americani che sembrano cedere alle richieste di ritiro che vengono dal Parlamento di Bagdad. La diplomazia Usa è costretta a dare un ordine di evacuazione di tutti i concittadini dall' Iraq, compreso il personale dell' ambasciata, il che appare una vittoria per l' Iran. Si moltiplicano gli appelli alla calma - in provenienza da Mosca e Pechino, dalle capitali europee, dagli Stati del Golfo - e sembrano rivolti più a Trump che alla guida suprema Khamenei.

proteste in iran contro l'uccisione di soleimani

Il presidente americano approfitta di un summit bilaterale col premier greco per rilanciare il suo messaggio: Soleimani «era un mostro, un terrorista sanguinario, con centinaia di vittime americane sulla coscienza ». Ma oltre ai suoi nemici, buona parte dell' Occidente lo accusa di giocare all' apprendista stregone, di scatenare uno scontro di cui non ha previsto gli esiti. Poi arriva, al quinto giorno, il primo segnale d' inversione di tendenza. È una tragedia nella tragedia, avviene quando nel corso di una cerimonia funebre per Soleimani muoiono calpestati almeno 50 iraniani. Crudele e terribile fatalità.

ali khamenei muqtada al sadr e qassem soleimani

La ritorsione

Nella notte tra il quinto e il sesto giorno, la tempesta di fuoco che parte dall' Iran contro le basi militari Usa in Iraq si rivela uno spettacolo ad uso della propaganda di Teheran. Neanche un soldato americano o iracheno viene colpito. Mentre le ong umanitarie sembrano già pronte a denunciare stragi innescate da Trump, non è chiaro se il flop dei missili sia voluto dal regime degli ayatollah perché non vogliono scatenare nuovi castighi americani; o se sia una semplice prova d' inefficienza. Si aggiunge il tragico mistero del Boeing caduto, con i sospetti che uno dei missili iraniani possa averlo colpito. Trump stavolta parla alla nazione, e il primo bilancio gli dà ragione: la terza guerra mondiale è rinviata.

gli iracheni festeggiano per l'uccisione di soleimani 1

Lui ne approfitta per saldare i conti con la Nato a cui chiede un maggiore impegno anche in quell' area. Offre agli iraniani un futuro radioso, se solo rinunceranno all' espansionismo ideologico-militare. Sottolinea che mai e poi mai l' Iran avrà l' atomica, finché lui è presidente. Quest' ultima forse è la promessa più azzardata fra tutte.

