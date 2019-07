WILD WORLD – IN ZIMBABWE UN GRUPPO DI TURISTI SI IMBATTE IN UNA LOTTA TRA UNA LEONESSA E UN ELEFANTE: IL FELINO, ALLA RICERCA DI UN PASTO PER I SUOI CUCCIOLI, SI AVVENTA SUL PACHIDERMA, CONFICCA GLI ARTIGLI NELLA PELLE DELLA PREDA E GLI MORDE LA TESTA – LA DURA BATTAGLIA VA AVANTI PER QUALCHE MINUTO, MA CHI AVRÀ LA MEGLIO? (VIDEO)

DAGONEWS

Una lotta per la sopravvivenza contro la battaglia quotidiana di assicurare un pasto ai suoi cuccioli. Un gruppo di turisti in safari al Parco Nazionale Hwange, nello Zimbabwe, ha assistito al tentativo di una leonessa di uccidere un elefante da portare ai suoi piccoli.

Il filmato, che si è svolto a pochi metri dai turisti, mostra il grande felino aggrappato alla sua preda: conficca gli artigli nella pelle dell’elefante, gli morde la testa e tenta di buttarlo a terra. Ma ogni tentativo si dimostra inutile: il felino è costretto a battere in ritirata. Per questa volta i suoi cuccioli non avranno il pasto assicurato.

