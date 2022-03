WILL SMITH RISCHIA DI PERDERE L'OSCAR? - DOMANI L'ACADEMY SI RIUNIRA' PER DECIDERE COME AFFRONTARE IL CASO DELLO SCHIAFFO A CHRIS ROCK: POTREBBERO COMMINARGLI UNA SANZIONE DISCIPLINARE, RITIRARGLI L'OSCAR O ADDIRITTURA ESPELLERLO DALL'ACADEMY, COME SUCCESSO A HARVEY WEINSTEIN, BILL CROSBY E ROMAN POLANSKI - MA SECONDO WHOOPI GOLDBERG, MEMBRO DELLA COMMISSIONE... - VIDEO

Il destino di Will Smith potrebbe essere deciso domani sera durante una riunione dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, dopo lo schiaffo inflitto dall’attore a Chris Rock durante la premiazione degli Oscar.

L’Academy potrebbe decidere di sanzionarlo costringendolo a restituire il suo Oscar oppure addirittura sospenderlo, una decisione già applicata a Harvey Weinstein e Bill Cosby, entrambi espulsi per cattiva condotta sessuale.

Una volta finita gli Oscar è prassi che l’Academy si riunisca per discutere di come è andata la cerimonia e affrontare eventuali preoccupazioni, ma di solito non si vedono così a ridosso dell’evento secondo l’Hollywood Reporter. La decisione di anticipare la riunione è stata presa ieri sera. «L'Accademia condanna le azioni del signor Smith durante lo spettacolo di ieri sera. Abbiamo ufficialmente avviato una revisione formale dell'incidente ed esploreremo ulteriori azioni e conseguenze in conformità con il nostro statuto, gli standard di condotta e la legge della California».

Secondo Variety Smith, 53 anni, potrebbe dover affrontare un qualche tipo di azione disciplinare o sanzione, anche se è improbabile che gli venga chiesto di rinunciare al suo premio.

Mentre molti chiedono la revoca dell'Oscar di Smith, le linee guida nel Codice di condotta dell'Accademia - riscritto nel 2017 durante l'apice del movimento Me Too - delineano conseguenze ancora più gravi.

Una punizione più severa sarebbe l'espulsione dall'Accademia, e metterebb l'attore di "Re Riccardo" in un piccolo gruppo di persone che sono state espulse, tra cui Harvey Weinstein, Bill Cosby e Roman Polanski.

Weinstein è stato espulso per «comportamento sessualmente predatorio e molestie sul posto di lavoro» e Cosby e Polanski sono stati espulsi «in conformità con gli standard di condotta dell'organizzazione» dopo essere stati condannati per aggressione sessuale.

Gli Oscar di Weinstein e Polanski non sono mai stati annullati.

Lunedì, durante la trasmissione "The View", la conduttrice Whoopi Goldberg, che è membro del consiglio di amministrazione, ha difeso l'attore e ha detto: «Non gli toglieremo quell'Oscar. Ci saranno delle conseguenze, ne sono certo, ma non credo che sarà quello che faranno».

