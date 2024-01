WILLIAM, UN UOMO SOLO ALLO SBANDO – IL PRINCIPE ALLA GUIDA DELLA SUA MACCHINA, POCO DOPO LA VISITA ALLA MOGLIE KATE IN CLINICA, È L’IMMAGINE DELLA SOLITUDINE: IL PADRE 75ENNE VERRÀ OPERATO LA PROSSIMA SETTIMANA, IL FRATELLO È INESISTENTE, LA MOGLIE POTRÀ RIPRENDERE GLI IMPEGNI UFFICIALI DOPO PASQUA E SULLA TESTA DELL’EREDE AL TRONO GRAVA NON SOLO IL PESO DI UNA CORONA (CHE ANCORA NON C’È), MA PURE QUELLO DELLA FAMIGLIA…

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

il principe william va a trovare la moglie kate in ospedale 1

Non c’è miglior metafora di quel fotogramma, presto virale ieri. Ore 12.35. All’uscita dall’ospedale privato di Londra dove è ricoverata la moglie Kate dopo un imprecisato intervento all’addome, ecco il principe William. Materni occhi azzurri, un’indecifrabile smorfia abbozzata sulle labbra, le mani sul volante della sua auto elettrica Audi E-Tron GT Carbon Vorsprung da 139mila sterline. Niente autista, dopo una visita alla consorte di cui, The Crown a parte, non sapremo mai i dettagli.

William alla guida è un’immagine estremamente simbolica. Il principe ha difatti deciso di annullare anche lui, come la principessa Kate, tutti i suoi impegni pubblici fino a Pasqua. Per una volta, la famiglia viene prima della “ditta” monarchica. E così l’erede al trono rimarrà per mesi in casa all’Adelaide Cottage del castello di Windsor a sostenere Catherine, che dovrebbe essere dimessa dalla London Clinic tra una decina di giorni.

kate middleton e principe william

William si prenderà cura personalmente del suo recupero e dei figli George, Charlotte e Louis, invece di relegare tutto ad assistenti e servitori.

Ma William alla guida è anche un segno del destino. Perché ciò accade con il padre re Carlo III pure lui presto in ospedale per un intervento alla prostata. Secondo la regina Camilla, «sta bene» e «non vede l’ora di tornare al lavoro».

Ma il sovrano ha comunque 75 anni, e qualcuno come il repubblicano Guardian già lo esorta a seguire l’esempio della regina di Danimarca Margherita, che a Natale ha abdicato in favore del figlio Federico.

[…]

Invece, il 2024 è iniziato nel peggiore dei modi per la Royal Family. E questo, per William, è il momento più difficile, dopo la tragica morte di sua madre Diana. Allora, camminò dietro al feretro con il fratello Harry e il nonno Filippo. Stavolta, a 41 anni, per la prima volta è solo. Di fronte al suo destino di re.

re carlo 2 principessa anna 2 re carlo 1 il principe william va a trovare la moglie kate in ospedale 4 principe william con kate middleton principessa anna 1 sophie duchessa di edimbrugo la monarchia dimezzata da carlo 2 famiglia reale inglese la cartolina di natale 2023 del principe william della moglie kate middleton e dei figli george charlotte louis principe william kate middleton principe harry il principe william va a trovare la moglie kate in ospedale 2 il principe william va a trovare la moglie kate in ospedale 3 il principe william kate middleton e i figli