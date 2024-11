XI HA PURGATO ANCORA? – SECONDO IL “FINANCIAL TIMES”, LA CINA HA MESSO SOTTO INCHIESTA PER CORRUZIONE IL MINISTRO DELLA DIFESA, DONG JUN. MA PECHINO SMENTISCE: “SPECULAZIONI” – È GIALLO SULL'ENNESIMO SCANDALO CHE COLPISCE I VERTICI DELL'ESERCITO POPOLARE DI LIBERAZIONE: DONG, UN AMMIRAGLIO NOMINATO A DICEMBRE DEL 2023, SAREBBE IL TERZO MINISTRO CONSECUTIVO A ESSERE INDAGATO. IL SUO PREDECESSORE, LI SHANGFU, ERA STATO ESTROMESSO DOPO SOLO 7 MESI…

DONG JUN

(ANSA) - PECHINO, 27 NOV - La Cina ha messo sotto inchiesta il ministro della Difesa Dong Jun, nell'ultimo scandalo per corruzione che ha colpito i vertici dell'Esercito popolare di liberazione. Lo riporta il Financial Times, in base a ex e attuali funzionari Usa a conoscenza della vicenda.

Dong, un ammiraglio nominato a dicembre del 2023, sarebbe il terzo ministro consecutivo della Difesa in carica o ex a essere indagato per corruzione. Dong è succeduto al generale Li Shangfu, estromesso dopo sette mesi di incarico. Entrambi sono stati nominati dal presidente Xi Jinping. Li era succeduto a Wei Fenghe, indagato per corruzione dopo aver lasciato l'incarico.

++ CINA, 'SPECULAZIONI LE INDAGINI SUL MINISTRO DELLA DIFESA' ++

xi jinping vertice brics 2024 foto lapresse

(ANSA) - La Cina ha descritto le anticipazoni dei media secondo cui il suo ministro della Difesa sarebbe sotto inchiesta per corruzione come "speculazioni", come "inseguire ombre". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning. Citando attuali ed ex funzionari statunitensi a conoscenza del dossier, il Financial Times ha riferito che il ministro Dong Jun è finito sotto inchiesta, parte di un'indagine più ampia sulla corruzione nelle forze armate.

LI SHANGFU 67 Dong Jun