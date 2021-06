CONTE VS DRAGHI: LA FAIDA SI CONSUMERA' SU GIUSTIZIA E AMBIENTE - COME DAGO-ANTICIPATO, L'AVVOCATO DEL POPOLO VUOLE FOMENTARE UN'ESCALATION DI TENSIONE CON DRAGHI PER POTER ARRIVARE ALLA ROTTURA A INIZIO AGOSTO, ALL'INAUGURAZIONE DEL SEMESTRE BIANCO. L'OBIETTIVO E' TORNARE ALL'OPPOSIZIONE, RIPRENDERSI I VOTI FINITI ALLA MELONI - "IL FOGLIO": "LA GUERRIGLIA MIRA A RICOMPORRE ANCHE LA FRATTURA CON L'ALA SCISSIONISTA DI DI BATTISTA. ALL'IDEA GUARDA CON FAVORE ANCHE IL MINISTRO STEFANO PATUANELLI…"