31 lug 2022 13:00

YACHT FLAMBÉ – PAURA A PONZA DOVE UNA BARCA ORMEGGIATA IN RADA AHA PRESO FUOCO DI FRONTE ALLA SPIAGGIA DE FRONTONE: DALL’IMBARCAZIONE SI È LEVATA UNA DENSA COLONNA DI FUMO ATTIRANDO L’ATTENZIONE DI DIVERSI NATANTI CHE SI SONO ATTIVATI PER LO SPEGNIMENTO DELLE FIAMME – NON CI SONO STATI FERITI, MA I PROPRIETARI POSSONO DIRE ADDIO AL BARCONE…. - VIDEO