My good friends @Reuters have put together this video to celebrate my decade in Downing Street #Larryversarypic.twitter.com/RdkqfbM0oO — Larry the Cat (@Number10cat) February 15, 2021

Cecilia Mussi per "www.corriere.it"

matt hancock e larry the cat

«Sarò chiaro: non sono pronto alla pensione». Così Larry the Cat, l’acchiappa topi ufficiale di Sua Maestà e star dei social da quando, il 15 febbraio 2011, è stato portato al 10 di Downing Street, ha festeggiato i suoi primi 10 anni di permanenza nella residenza del Prime Minister inglese. Una ricorrenza celebrata, ovviamente, su l suo omonimo account Twitter, che oggi conta oltre 445 mila follower . Nella bio del profilo si legge: «Capo acchiappa topi dell’ufficio del Cabinetto per un decennio (e oltre). Tigrato, 14 anni, in carica più a lungo di ogni politico inglese». Per l’occasione, è stato creato anche un hashtag personalizzato #larryversary utilizzato da utenti di tutto il mondo per fare gli auguri a Larry.

larry teh cat durante la visita dei trump

I suoi compiti ufficiali

Larry svolge diverse mansioni, come «accogliere gli ospiti, aiutare nelle ispezioni di sicurezza e testare il mobilio antico per la qualità dei sonnellini», spiega il sito di Downing Street. La sua attività principale, però, consiste nel «trovare una soluzione alla presenza dei topi nella residenza» (per questo si auto-definisce l'acchiappa topi ufficiale di Sua Maestà).

larry the cat e boris johnson 2

Il gatto viene nutrito grazie a delle donazioni che pagano il suo cibo e, negli anni, ha dato prova più volte del suo prezioso contributo: il 22 aprile 2011 le cronache inglesi ricordano - addirittura - il suo primo topo catturato. A fine 2020 , poi, era stato protagonista di una caccia al piccione proprio davanti «a casa». Con la fine del mandato di David Cameron si pensava che sarebbe stato sostituito, invece è stato poi confermato anche con i suoi successori Theresa May e Boris Johnson.

larry the cat david cameron barack obama

Gli incontri con i politici e con i «colleghi»

Anche se il suo primo padrone Cameron ha dichiarato che Larry è sempre stato «un po' nervoso» con gli umani, l'incontro con l'ex presidente Usa Barack Obama nel 2011 ha fatto eccezione. In una foto si vede infatti il gatto che si fa docilmente accarezzare da Obama di fronte a Cameron.

Nel 2019 Larry è ancora protagonista di un altro scatto social ripreso dai giornali di tutto il mondo: la foto lo ritrae accucciato davanti a una finestra di Downing Street mentre Theresa May e il marito posano insieme al l'ex presidente americano Donald Trump e la moglie Melania. Larry in 10 anni di onorata carriera ha intrattenuto anche delle strette relazioni con il «vicino»Palmerston, il gatto bianco e nero ospite del ministero degli Esteri, che dallo scorso anno, però, è andato in pensione.

larry the cat e boris johnson 1

I ringraziamenti social: dai fotografi alle forze dell'ordine

Nella giornata di lunedì 15 febbraio sono stati migliaia i tweet arrivati al profilo di Larry. E il felino ha voluto fare molti ringraziamenti ufficiali: a partire dai suoi diversi padroni «Bisogna ricordarsi che io vivo per sempre, i politici alloggiano da me finché non vengono licenziati», ha scritto in un tweet.

larry the cat 6

Il gatto ha ringraziato anche le forze dell'ordine, degli «eroi che sono sempre lì per la mia sicurezza e di quella degli altri residenti», i fotografi che in questi anni lo hanno immortalato e, non ultimo, Battersea, il centro dove Larry ha vissuto prima di arrivare a Downing Street.

