(ANSA) - Meta ha svelato i dettagli della sua nuova piattaforma di messaggistica interoperabile, che consentirà agli utenti di WhatsApp e Messenger di comunicare con contatti su altre app. Questa novità, disponibile inizialmente in Europa, è conseguenza di quanto richiesto dal Digital Markets Act del blocco europeo, in favore di una maggiore concorrenza tra i servizi digitali. Meta ha iniziato a lavorare per abilitare le chat di terze parti lo scorso anno, proprio dopo l'entrata in vigore delle regole del Digital Markets Act.

Ai sensi della norma, i "gatekeeper" ovvero le big tech, devono garantire nei loro software il supporto con app di terze parti, per evitare il rischio di monopolio. Meta, in una nota ufficiale, ha affermato di aver raccolto feedback da potenziali partner e altri stakeholder per dare forma alla nuova esperienza. "Quando il Dma è entrato in vigore all'inizio di quest'anno, abbiamo fornito alcuni dettagli tecnici su come stavamo pensando alle chat uniche, creando una soluzione tecnica che preservasse il più possibile la privacy e la sicurezza" si legge sul blog di Meta.

Le app di terze parti che vorranno integrarsi con WhatsApp e Messenger dovranno utilizzare lo stesso protocollo per garantire la privacy dei messaggi. Si tratta del protocollo SIgnal, che Meta renderà disponibile ai partner su richiesta. Una volta disponibile la nuova versione di WhatsApp e Messenger, gli utenti riceveranno un avviso che informa sulla possibilità di integrare ognuna con altre piattaforme. Si potrà scegliere da quali app di terze parti ricevere i messaggi e se tenerli insieme agli altri oppure in caselle separate, un po' come avviene con le app di posta elettronica.

Gli iscritti potranno reagire e rispondere direttamente a messaggi specifici, vedere un indicatore mentre l'altra persona sta scrivendo e ottenere le solite notifiche di lettura. Come confermato da Meta, nel 2025 si potranno creare chat di gruppo tra servizi differenti e, nel 2027, dar seguito anche a chiamate e videochiamate, per un'esperienza di integrazione completa.

