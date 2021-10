ZAMPARINI SHOCK, È MORTO IL FIGLIO ARMANDO - IL 23ENNE È STATO TROVATO SENZA VITA IN UN HOTEL A LONDRA, DOVE VIVEVA PER RAGIONI DI STUDIO: SI PARLA DI ARRESTO CARDIACO - L'EX PATRON DEL PALERMO E LA MOGLIE LAURA GIORDANI SI SONO SUBITO MESSI IN VIAGGIO VERSO L'INGHILTERRA... - LE CONDOGLIANZE DEL CLUB ROSANERO

Condoglianze per Armando Zamparinihttps://t.co/uhJi8nYgx6 — Palermo F.C. (@Palermofficial) October 1, 2021

Da www.ilmessaggero.it

ARMANDO ZAMPARINI

È morto in circostanze ancora da accertare, a Londra, Armando Zamparini, figlio 23enne dell'ex patron del Palermo calcio Maurizio Zamparini e della sua compagna Laura Giordani.

ZAMPARINI

Armando Zamparini era in Inghilterra per ragioni di studio e ieri mattina è stato trovato privo di vita nella sua camera d'albergo. I genitori sono in viaggio per l'Inghilterra per raggiungere il figlio.

MAURIZIO zamparini CON LA MOGLIE Laura Giordani

Armando è l'ultimo nato a casa Zamparini, l'unico figlio del secondo matrimonio. Durante la gestione Zamparini della squadra di calcio del Palermo capitava spesso che Armandino, come lo chiamavano in città, si intrattenesse in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento.

MAURIZIO ZAMPARINI COL FIGLIO ARMANDO AI TEMPI DEL PALERMO