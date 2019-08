ZANZARA KILLER – UNA HOSTESS THAILANDESE DI 25 ANNI È MORTA TRE GIORNI DOPO ESSERE STATA PUNTA DA UN INSETTO: LA RAGAZZA HA INIZIATO AD AVERE FEBBRE E DOLORI MUSCOLARI E HA PENSATO POTESSE ESSERE UNA BANALE INFLUENZA, SOLO CHE NEL GIRO DI POCHI GIORNI SI È AGGRAVATA – PARE CHE LA GIOVANE AVESSE CONTRATTO LA DENGUE CHE LE HA PROVOCATO UN’EMORRAGIA INTERNA E…

Alessia Strinati per "www.leggo.it"

apitchaya jareondee 9

Viene punta da una zanzara e muore dopo qualche giorno. Apitchaya Jareondee, hostessdi origine thailandese di 25 anni, è morta tre giorni dopo essere stata punta da una zanzara. Ha iniziato ad avere febbre e dolori muscolari, ma ha pensato potesse essere una banale influenza, solo che nel giro di pochi giorni si è molto aggravata.

zanzara

La ragazza pare avesse contratto la dengue, a causa di una puntura di zanzara si era aggravata con un'infezione che ha causato un'emorragia interna e diverse insufficienze organiche che le sono state fatali.

apitchaya jareondee 8

La ragazza che lavora per la compagnia aerea Thai Lion Air, e altri membri della sua famiglia hanno cominciato a soffrire di sintomi influenzali, tutti si sottoposero a degli esami che mostrarono la presenza di dengue. Apitchaya, però aveva avuto delle complicazioni e purtroppo, dopo 3 giorni dal ricovero, è morta.

apitchaya jareondee 6

Una familiare ha spiegato, come riporta il Sun, che nel periodo delle piogge tutti avevano preso misure di sicurezza contro le zanzare, ma evidentemente non sono bastate. La dengue è malattia infettiva tropicale causata dal virus dengue, non sempre è mortale, ma può portare a delle complicazioni, come nel caso della 25enne. Non esiste un vaccino per questa malattia, solo precauzioni contro il principale vettore di trasmissione: le zanzare.

