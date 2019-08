4 ago 2019 15:02

ZAPATA DEL LEONE – L’UOMO VOLANTE FRANKY ZAPATA CE L’HA FATTA! È RIUSCITO AD ATTRAVERSARE IL CANALE DELLA MANICA CON IL SUO FLYBOARD – DOPO UNA BREVE SOSTA, IN 22 MINUTI HA SORVOLATO IL MARE ARRIVANDO SUL LATO INGLESE IN PIEDI SULLA SUA INVENZIONE VOLANTE. “HO VOLATO A 170KM/H PER QUASI TUTTO LO STRETTO. ORA…” – VIDEO