ZARA SPOSTA IL TELEMARKETING SU INTERNET – QUESTA SERA LE MALATE DI SHOPPING COMPULSIVO POTRANNO CONNETTERSI AL SITO O ALL’APP DEL MARCHIO SPAGNOLO PER PARTECIPARE ALL’EVENTO “ZARA STREAMING” CON CINDY CRAWFORD E KAIA GERBER: DURANTE LA SERATA LE ACQUIRENTI VEDRANNO SFILARE I CAPI DELLA NUOVA COLLEZIONE E POTRANNO ACQUISTARLI IN TEMPO REALE – L’AZIENDA GUIDATA DA MARTA ORTEGA HA GIÀ SPERIMENTATO LE VENDITE IN CINA E…

zara

(ANSA) - Permettere ai clienti di valutare sul momento i capi di una nuova collezione e favorire acquisti in tempo reale: sono gli obiettivi principali di 'ZaraStreaming', servizio innovativo della marca del gruppo Inditex ora pronto a sbarcare su diversi mercati, tra cui quello italiano, dopo una prima prova in Cina, giudicata molto positiva.

Cindy Crawford e Kaia Gerber

La nuova proposta di Zara verrà presentata con un evento speciale, in programma stasera alle ore 21, che si potrà seguire sul sito web e sulla app della marca spagnola: uno streaming diretto dal regista David Lowery e con le supermodelle Cindy Crawford e Kaia Gerber come invitate d'eccezione, realizzato in uno studio, durante il quale verrà mostrata una collezione di capi autunno/inverno selezionata per l'occasione dalla stilista francese Carlyne Cerf de Dudzeele.

zara

Nel corso della trasmissione, gli spettatori potranno quindi "accedere ai dettagli dei prodotti e acquistare la collezione in tempo reale", si legge sul sito di Zara, che si riserva ulteriori dettagli anche per favorire l'effetto sorpresa. Dopo l'ottima accoglienza in Cina, considerata da Inditex un mercato esigente e interessante per valutare in particolare la risposta della clientela più giovane, il gruppo guidato da Marta Ortega ha quindi deciso di puntare forte su questa nuova modalità di vendita, che ora verrà lanciata, oltre che in Italia, anche in Spagna, Usa, Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi e Canada.

zara 1

Al momento, Zara non ha reso note la futura frequenza e durata dei prossimi eventi streaming (in Cina, dove prevedono anche sfilate, sono di fino cinque ore, secondo media specializzati). L'idea è di sperimentare progressivamente la novità e deciderne gli sviluppi anche in base alla risposta dei clienti nei diversi mercati.

ZARA