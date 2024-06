ZELENSKY INCONTRA IL SEGRETARIO ALLA DIFESA AMERICANO LLOYD AUSTIN AL FORUM SULLA SICUREZZA "SHANGRI-LA DIALOGUE" DI SINGAPORE E CHIEDE GLI F-16: “DOBBIAMO DISCUTERE LA POSSIBILITÀ DI ESPANDERE GLI ATTACCHI UCRAINI CON ARMI USA IN RUSSIA” - SINORA WASHINGTON HA AUTORIZZATO ATTACCHI SOLO AI TERRITORI RUSSI VICINI AL CONFINE, IN PARTICOLARE A KHARKIV – PUTIN INTANTO ATTACCA SU LARGA SCALA, DANNEGGIANDO LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE – MISSILI RUSSI SONO CADUTI VICINO AI CONFINI NATO: LA POLONIA HA FATTO ALZARE IN VOLO I SUOI JET…

1 - UCRAINA: ZELENSKY, 'CON AUSTIN DISCUSSE QUESTIONI CHIAVE'

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Singapore il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, con il quale ha "discusso questioni chiave" relative alla guerra con la Russia, come "il rafforzamento del sistema di difesa aerea dell'Ucraina": lo ha reso noto questa mattina su X lo stesso leader ucraino.

"Ho incontrato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin a margine dell'IISS Shangri-La Dialogue. Abbiamo discusso le questioni chiave: le esigenze di difesa del nostro Paese, il rafforzamento del sistema di difesa aerea dell'Ucraina, la coalizione F-16 e la stesura di un accordo bilaterale sulla sicurezza - ha scritto Zelensky -.

Sono grato a POTUS (il presidente degli Stati Uniti, ndr) per aver preso un'importante decisione riguardo agli attacchi difensivi con armi americane sul territorio nemico per contrastare efficacemente i tentativi russi di espandere la zona di combattimento. Apprezziamo la difesa vitale e il sostegno politico all'Ucraina da parte degli Stati Uniti". Ieri Politico aveva anticipato che Zelensky e Austin avrebbero discusso anche la possibilità di espandere la geografia degli attacchi ucraini con armi americane sul territorio russo. Una questione, aveva sottolineato il giornale, che "sarà in cima all'ordine del giorno" dell'incontro.

2 - ZELENSKY SPINGE PER COLPIRE LA RUSSIA MOSCA ATTACCA BASI E INFRASTRUTTURE

Estratto dell’articolo di M. Ser. Per il “Corriere della Sera”

«Dite che il tempo è denaro. Per noi, il tempo è la nostra vita». Prova, ancora una volta, a scuotere gli animi degli alleati il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, in un’intervista al Guardian, ammette come, dopo due anni e mezzo di guerra, ci sia nel Paese «un’energia leggermente diversa». Il leader di Kiev spiega di comprendere quegli uomini che non vogliono combattere. […] Sempre durante l’intervista, Zelensky ha chiarito, dopo il via libera da parte della Casa Bianca, di aver bisogno di armi «potenti» e a lungo raggio in modo da colpire obiettivi in profondità all’interno del territorio russo.

Zelensky è arrivato a Singapore, dove parlerà oggi a margine dello Shangri-La Dialogue. Qui l’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Josep Borrell, e il ministro della Difesa cinese, Dong Jun, hanno avuto un incontro. […]

Il presidente ucraino e il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin si vedranno invece per «discutere la possibilità di espandere la geografia degli attacchi ucraini con armi americane sul territorio russo», riferisce Politico. Per il momento l’uso delle armi americane, così come quelle tedesche, è limitato ai territori vicini al confine, in particolare a Kharkiv. E secondo il Wall Street Journal , le nuove regole di ingaggio non comprendono gli Atacms o missili a lungo raggio. Confermata infine la presenza di Zelensky a G7 in Puglia, come annunciato dalla premier Giorgia Meloni.

Mosca ieri mattina ha lancia un attacco su larga scala, danneggiando le infrastrutture energetiche. Secondo Ukrenergo, sono stati colpiti impianti nelle regioni di Donetsk, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. […]

3 - MISSILI VICINO AI CONFINI NATO, SI ALZANO IN VOLO I JET POLACCHI

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

Nella notte di ieri la Russia di Vladimir Putin per l'ennesima volta ha bombardato pesantemente l'Ucraina, in cinque regioni e in alcune circostanze vicino ai confini Nato. Tanto che la Polonia ha fatto decollare i caccia suoi e degli alleati per «garantire la sicurezza dello spazio aereo». Dopo che anche Germania e Stati Uniti hanno autorizzato Kiev a colpire in Russia, Mosca ha rivendicato di aver attaccato impianti energetici ucraini e «gli arsenali per lo stoccaggio delle armi occidentali».

Secondo l'agenzia di stato russa Ria Novosti, sarebbe stato colpito anche l'aeroporto militare di Stry, nella regione occidentale di Leopoli, destinato a ricevere gli F-16 della Nato. L'Ucraina risponde di aver abbattuto 35 missili da crociera e 46 droni russi. E il deputato di Kiev Oleksiy Goncharenko su X: «Le mie fonti mi hanno informato che il primo gruppo di istruttori francesi è già in viaggio verso l'Ucraina».

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, «l'obiettivo principale della Russia è quello di normalizzare il terrore, sfruttando la nostra mancanza di difesa aerea. Per questo abbiamo bisogno di ulteriori Patriot e bisogna accelerare ed espandere la fornitura di F-16». Zelensky è giunto a Singapore per partecipare al forum sulla sicurezza "Shangri-La Dialogue", dove incontrerà anche il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin per «discutere la possibilità di espandere la geografia degli attacchi ucraini con armi Usa in Russia».

Sinora gli Stati Uniti hanno autorizzato solo ai territori russi immediatamente vicini al confine, in particolare a Kharkiv. Intanto è certo che Zelensky sarà anche al G7 in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia, come ha annunciato la premier italiana Giorgia Meloni.

«L'Italia mantiene ferma la sua posizione contraria all'invio di truppe in Ucraina e all'uso delle armi occidentali per attaccare il territorio russo», ha ribadito ieri il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, «perché attaccare in Russia con le armi italiane è vietato dall'articolo 11 della Costituzione […] Ma il sostegno all'Ucraina resta incondizionato», ha precisato il vicepremier, «l'Italia sta per inviare un altro pacchetto di aiuti e armi per la difesa dell'Ucraina. È questione di settimane».

Quello in cantiere è il nono pacchetto di aiuti militari italiani per Kiev, del quale però non si conosce il contenuto: il nostro Paese ha in dotazione cinque batterie di sistemi anti missili Samp-T più una per l'addestramento […]