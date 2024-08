ZELENSKY MANDA AL FRONTE I CANI ROBOT – NON SOLO DRONI, L’ESERCITO UCRAINO UTILIZZA SEMPRE PIÙ AUTOMI A QUATTRO ZAMPE PER ATTIVITÀ DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI SUL POSIZIONAMENTO DELLE FORZE NEMICHE E NEI VILLAGGI CONTROLLATI DAI RUSSI – KIEV HA AVVIATO UN PROGRAMMA PER FINANZIARE START-UP CHE REALIZZINO UN ESERCITO DI UMANOIDI MECCANICI AUTONOMI…

Estratto dell’articolo di L.N. per “Il Sole 24 Ore”

CANI ROBOT UTILIZZATI DELL ESERCITO UCRAINO

Dimentichiamo la guerra di trincea dell’immaginario collettivo costruito da tanti film, serie televisive e dai racconti di nonni, bisnonni e trisavoli. Da Salvate il soldato Ryan a Band of brothers, dall’epica del Piave e di Caporetto.

La guerra di trincea in Ucraina sta diventando sempre più, giorno dopo giorno, un saggio di tecnologia, neanche della più avanzata disponibile sul mercato. Perché gli eserciti russi e ucraini non sono certamente i più moderni del pianeta.

VEICOLO AUTONOMO USATO IN GUERRA

L’Ucraina, che non dispone dei mezzi finanziari per acquistare tecnologia straniera, ha avviato un programma interno per la costruzione di mezzi di terra autonomi favorendo l’avvio di start up nate con l’ambizioso obiettivo di creare soldati automi. Al momento, però, droni, ricognitori, cani robot sono costruiti in casa e largamente utilizzati in prima linea, soprattutto per le missioni più problematiche [...]

I cani robot sono usati da molti eserciti nel mondo, ma solo per attività di vigilanza delle basi aeree e terrestri. I soldati ucraini del Ventottesimo reparto meccanizzato, sui canali social, hanno invece mostrato, quasi in diretta, come vengono inviati in missione in prima linea. Un tipico atto di guerra di comunicazione, o propaganda, per mostrare, soprattutto sul fronte interno, l’efficienza dell’esercito.

CANI ROBOT UTILIZZATI DELL ESERCITO UCRAINO

Nei villaggi controllati dalle forze russe, i cani robot vengono inviati per attività di raccolta delle informazioni sul posizionamento delle forze nemiche. Questo consente di minimizzare i rischi nelle operazioni dei reparti d’assalto che vengono utilizzati nei combattimenti sul terreno per conquistate territorio.

I cani robot sono dotati di tecnologie avanzate di raccolta dati: sensori, telecamere e chip capaci di scannerizzare il terreno in cui si muovono per evitare gli ostacoli ed elaborare già in prima battuta i dati raccolti per inviarli in tempo reale ai centri di comando dei reparti. Anche le parti meccaniche dei cani robot sono studiate per interventi sui terreni più accidentati. Le quattro zampe consentono ai cani di inerpicarsi e superare gli ostacoli del terreno in maniera molto più efficace dei classici robot con le ruote, i rover, utilizzati anche nelle missioni spaziali.

ROBOT CON MITRAGLIATRICE BRAVE1

Proprio per queste caratteristiche, i cani robot vengono utilizzati anche nelle operazioni logistiche, per il trasporto per esempio, o in missioni di natura medica. I cani possono localizzare e raggiungere i feriti sul terreno, sottoporli a una prima visita virtuale (e in alcuni casi addirittura a prelievi) e inviare i dati ai medici in remoto. Che, a loro volta, possono decidere la necessità, l’utilità e soprattutto la priorità degli interventi. Con sempre il medesimo scopo: salvare il numero più alto di soldati.

CANI ROBOT UTILIZZATI DELL ESERCITO UCRAINO

Ma l’obiettivo più ambizioso del piano ucraino è la creazione di un vero e proprio esercito di robot. Il governo di Kiev ha favorito la nascita di un ecosistema della difesa formato da circa 250 startup: capannoni costruiti in luoghi isolati, spesso nella campagna, camuffati da officine meccaniche per le automobili. Il budget necessario per avviare una start up è di 35mila dollari. In poco tempo le aziende sono in grado di produrre mezzi meccanici autonomi utilizzabili in prima linea. [...]

Il governo ucraino ha avviato una campagna di raccolta fondi per finanziare il programma finalizzato alla creazione di un vero e proprio esercito di umanoidi meccanici autonomi. Un piano probabilmente prematuro, forse utopico. Mentre è molto più realistico pensare che, se la guerra continuerà a lungo e le donazioni arriveranno, robot, droni e cani automi saranno prodotti e utilizzati in prima linea in quantità sempre maggiori.

ROBOT MILITARI ROBOT MILITARI CANI ROBOT UTILIZZATI DELL ESERCITO UCRAINO