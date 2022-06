ZELENSKY DÀ I NUMERI: MA QUANTI SONO DAVVERO I MORTI NELLA GUERRA IN UCRAINA? – L’ONU SOSTIENE CHE I CIVILI UCCISI SIANO 4.169, MA SONO DATI IMPROBABILI, CONSIDERANDO CHE SOLO A MARIUPOL NE SONO STATI REGISTRATI 20MILA – IL PRESIDENTE UCRAINO DICE DI PERDERE TRA I 60 E I 100 SOLDATI AL GIORNO, MA NON CI CREDE NESSUNO, COSÌ COME QUANDO AFFERMA CHE I NEMICI UCCISI SONO ALMENO 30MILA. LA VERITÀ? TRA LE TRUPPE DI PUTIN POTREBBERO ESSERE CADUTI 3-4MILA SOLDATI…

[…] Le cifre più improbabili sono sui costi umani. Il numero esatto di morti è sempre un mistero: i 4.169 civili uccisi secondo l'Onu sono, sicuramente, un dato per difetto, se rapportato anche solo ai 20 mila registrati a Mariupol.

I 60-100 soldati ucraini perduti al giorno, ammessi da Zelensky assieme ai 500 feriti quotidiani, quanto a credibilità fanno il paio con la certezza dei 30 mila nemici russi uccisi. Fonti (abbastanza) indipendenti di Mosca parlano di 3.203 caduti fra le truppe di Putin, contro i 1.351 ammessi dal ministero della Difesa; gl'inglesi citano 15 mila morti, con 40 mila feriti. Forse esagerato, non infondato, il commento dello stesso Zelensky: ci stiamo avvicinando al numero di vittime che «i sovietici ebbero in dieci anni d'Afghanistan».

C'è più chiarezza sulla quantità di profughi: per superficie, il 20% d'Ucraina conquistato dai russi equivale suppergiù all'intera Croazia più un pezzo di Slovenia, e sono ancora pochi (3 milioni) gli ucraini che stanno rincasando dopo essere sfollati in altre città (8 milioni) o scappati all'estero (7 milioni), perlopiù in Polonia; 16 milioni d'ucraini sono privi di quasi tutto, dice l'Onu, e i 2 miliardi d'aiuti stanziati per nutrirli e assisterli possono bastare solo fino ad agosto.

Scuole, ospedali, ponti

La guerra dei cento giorni è un rosario dolente di numeri in crescita: 220 mila le persone che non hanno nemmeno un tetto dove stare, perché i 5 mila palazzi civili - distrutti e censiti solo un mese fa - sono diventati 38 mila, otto volte tanto. Le scuole, gli asili, le università in macerie sono quasi 1.900. Un migliaio le fabbriche e gli ospedali (in aprile erano la metà), 40 mila i chilometri di strade, 300 i ponti e le centrali elettriche, una decina le dighe e gli aeroporti, innumerevoli le stazioni ferroviarie.

Anche il calcolo d'oltre 500 miliardi di dollari, ormai, è vecchio e servirà ben altro delle volonterose aste online che per raccogliere fondi hanno messo in vendita i tesoretti della cronaca: il cappellino rosa e il microfono di cristallo della Kalush Orchestra all'Eurovision, le felpe di Zelensky autografate, le Lamborghini degli oligarchi ucraini e le loro collezioni di quadri

I beni culturali

A proposito d'arte: i russi hanno tirato giù 390 fra chiese, teatri, musei, biblioteche, palazzi storici ed è per questo che Kiev chiede d'espellere la Russia dall'Unesco. Non è una distruzione qualsiasi e talvolta, anzi, è ben mirata: a Sviatohirsk, per la terza volta in tre mesi è stata bombardata la Lavra della Santa Dormizione, un celestiale monastero del Donetsk scavato nelle montagne.

Un dedalo bianco e azzurro di bellezza stupefacente. Il principale luogo di culto dell'Ucraina orientale: fino a qualche giorno fa obbediva al patriarca Kirill di Mosca e che ora, dopo lo scisma che ha portato tutta la Chiesa di qui a staccarsi dai pope filo-Putin, s' è voluto punire. «Ve lo siete distrutto da soli e vi preparate a chiedere i danni anche per questo?», dicono beffardi da Mosca. «Ci vogliono crocifiggere», è il commento del patriarca di Kiev: e far pagare pure i chiodi

