11 giu 2024 10:42

ZELENSKY PERDE PEZZI – SI È DIMESSO MUSTAFA NAYYEM, IL CAPO DELL’AGENZIA PER LA RICOSTRUZIONE UCRAINA - NAYYEM HA DENUNCIATO GLI ERRORI E LE INEFFICIENZE DELL’APPARATO STATALE DI KIEV, METTENDO IN FORTE DISCUSSIONE IL RISPETTO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L’INGRESSO NELL’UE. LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO? LA SCELTA DI NON MANDARLO ALLA CONFERENZA PER LA RIPRESA DELL’UCRAINA, A BERLINO – LA GUERRA NON SI FERMA E MOSCA ANNUNCIA NUOVE ESERCITAZIONI NUCLEARI TATTICHE…