17 mar 2022 16:23

ZELENSKY SI ATTACCA ALLA NOSTRA CORRENTE - LA RETE ELETTRICA UCRAINA È STATA COLLEGATA A QUELLA DELL’UE: KIEV ENTRA A FAR PARTE DEL CONTINENTAL EUROPEAN POWER SYSTEM, INSIEME ALLA MOLDAVIA, E NON SARÀ PIÙ LEGATA ALL’ENERGIA RUSSA - PUTIN AVEVA DISCONNESSO LA RETE UCRAINA, ISOLANDOLA E PORTANDOLA A CONTINUI RISCHI DI BLACKOUT. ORA IN CASO DI DANNI, SAREMO NOI EUROPEI A MANTENERLA IN TENSIONE…