Estratto dell’articolo di Paolo Brera per “La Repubblica”

volodymyr zelensky alla national defense university

Per potersi continuare a difendere, Kiev sta preparando una gigantesca mobilitazione e potrebbe abbassare l’età minima della coscrizione a 25 anni. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nella lunga conferenza stampa di fine anno, ieri pomeriggio a Kiev, confermando la voragine creatasi tra lui e il capo delle forze armate, Valery Zaluzhny.

Stavolta non è stata una passerella come le precedenti, quando l’immagine del presidente era granitica e il campo di battaglia prometteva successi. Zelensky ha affrontato subito il tema della mobilitazione, una mossa impopolare necessaria a rimpiazzare i caduti, i feriti e i soldati esausti dopo due anni di trincea.

volodymyr zelensky

«Il comandante in capo Zaluzhny — dice — ha suggerito di mobilitare tra 450mila e 500mila persone. Sono tantissime, ho risposto che per autorizzare una richiesta simile avrebbero dovuto portare altri argomenti che lo giustificassero». […]

Non è una questione personale ma di 40 milioni di ucraini: deve dire come intende aiutare chi è al fronte, voglio i dettagli e aspetto i risultati sul campo di battaglia. Per sostenere un soldato servono le tasse di sei civili; per reclutare altri 500mila servirebbero quelle di tre milioni di civili». Dice di essere disposto ad abbassare l’età minima a 25 anni «se dimostreranno che è necessario», ma non firmerà la discussa apertura della mobilitazione alle donne. Via libera, invece, ai droni fatti a Kiev: ne produrrà un milione, il prossimo anno. […]

