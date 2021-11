26 nov 2021 13:41

ZEMMOUR CE L'HA DUR (E LO USA) - ERIC ZEMMOUR, CHE STA PER LANCIARSI IN CAMPAGNA ELETTORALE PER LE PRESIDENZIALI FRANCESI, ASPETTA UN FIGLIO CON LA SUA ASSISTENTE PERSONALE DI 35 ANNI PIÙ GIOVANE DI LUI: IL 63ENNE AVEVA INTRAPRESO UN’AZIONE LEGALE INVOCANDO LA PRIVACY PER IMPEDIRE ALLA RIVISTA “CLOSER” DI PUBBLICARE LA NOTIZIA – MA I GIUDICI DI PARIGI GLI HANNO DATO TORTO E LA RIVISTA HA SCODELLATO LA BOMBA MENTRE LUI SI ACCINGE A LANCIARE LA SFIDA A MACRON…