ZERO NOSTALGIA – NEL 1983 RENATO ZERO SCODELLAVA IL 45 GIRI “SPIAGGE” CON TANTO DI REGALONE DA USARE SOTTO L’OMBRELLONE: UN MITICO PRENDISOLE, OGGETTO MUST DEGLI ANNI ’80, CHE SI METTEVA SUL COLLO PER ATTRARRE I RAGGI SOLARI SUL VISO E ASSICURARSI UNA TINTARELLA COLOR MOGANO – UN MINI-DISCO BALNEARE CHE IN COPERTINA AVEVA IL “RE DEI SORCINI” IN VERSIONE MOTOCICLISTA E… - VIDEO

Luca Beatrice per “Libero quotidiano”

Al culmine di una discografia sterminata, ogni album anche doppio era un successo sicuro, nell'estate '83 il "re dei Sorcini" si prende una piccola pausa, ma per non lasciare i fan a bocca asciutta pubblica un Qdisc di quattro pezzi (girava a 45 giri) che allora andava piuttosto di moda.

Una curiosità, all'interno della busta Renato "regala" un prendisole, oggetto must degli anni '80 che si metteva sul collo per attrarre i raggi solari sul viso, scopo tinta color mogano.

Un minidisco balneare con inediti pensati per la stagione estiva, di cui Spiagge è la hit destinata alla classifica. E siamo al ritorno dell'amorazzo estivo, «mille avventure che non finiranno se, per questi amori esisteranno nuove spiagge» e via di oggetti e personaggi culto, «di cocco e di granite, di muscoli e bikini, di straniere e di bagnini». Renato non si mette in costume da bagno, eppure è in gran forma, ricciolo nero, veste in stile biker e guida una potente Harley Davidson, insomma un po' Johnny Hallyday stavolta.

