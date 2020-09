9 set 2020 18:27

ZERO SEI E ZERO RESTERAI – È STATO ARRESTATO FRANCESCO CIRIONI, NOTO A ROMA COME DJ FRANCESCHINO: HA SEQUESTRATO E VIOLENTATO UNA ESCORT PER TRE GIORNI - AMMINISTRATORE E DIRETTORE GENERALE DI RADIO ZERO SEI, CIRIONI AVEVA PATTUITO CON LA RAGAZZA IL PREZZO PER PASSARE 72 ORE INSIEME. ALL’INIZIO TUTTO FILA LISCIO, LUI È MOLTO CARINO E LA RIEMPIE DI REGALI. POI INIZIA A FUMARE CRACK, A COSTRINGERLA A RAPPORTI NON PROTETTI E…