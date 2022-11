ZIO SAM AVVERTE PUTIN DI NON TIRARE TROPPO LA CORDA CON LA MINACCIA ATOMICA – IL CAPO DELLA CIA, WILLIAM BURNS, HA INCONTRATO AD ANKARA IL CAPO DEI SERVIZI SEGRETI RUSSI, SERGHEI NARYSHKIN. E GLI HA RICORDATO CHE QUALSIASI USO DI ARMAMENTI ATOMICI PORTERA’ A UN’IMMEDIATA REAZIONE AMERICANA – LA CASA BIANCA HA TENUTO A CHIARIRE CHE I DUE NON HANNO PARLATO DI UCRAINA O DI UNA QUALSIASI SOLUZIONE PER LA GUERRA...

Il capo della Cia, William Burns, è ad Ankara, in Turchia, dove ha incontrato la sua controparte russa, Serghei Naryshkin, per avvertirlo sulle conseguenze di qualsiasi uso dell'arma atomica. Lo ha riferito un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.

I due capi delle rispettive intelligence non hanno parlato di Ucraina. Burns “ha consegnato un messaggio sulle conseguenze dell'uso di armi atomiche da parte della Russia e sui rischi di un'escalation nella stabilità strategica”, ha concluso il portavoce, precisando che “siamo stati molto aperti sul fatto che abbiamo canali per comunicare con la Russia sulla gestione del rischio, in particolare del rischio nucleare e dei rischi per la stabilità strategica”.

Il Consiglio per la sicurezza nazionale ha poi riferito che l'incontro in Turchia non era in nessun modo volto a negoziare o a discutere qualsiasi soluzione del conflitto in Ucraina. Kiev era stata informata in anticipo del meeting. Burns aveva in programma di sollevare anche il caso degli americani detenuti in Russia, tra cui la star del basket femminile Brittney Griner.

Il capo dell’intelligence russa, Serghei Naryshkin, è divenuto celebre per essere stato “minacciato in diretta” dal presidente Putin quando, alla vigilia dello scoppio della guerra, si azzardò a ventilare l’ipotesi che l’attacco armato non fosse l’ultima carta da giocare. Il presidente Putin, trattandolo come uno scolaro, concluse la sua minacciosa risposta dicendogli: “Adesso si può andare a sedere”.

