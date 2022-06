ZITTI E BUONI IN SALSA GIAPPONESE - DOPO DUE ANNI DI COVID, I BAMBINI IN GIAPPONE HANNO AVUTO DI NUOVO IL PERMESSO DI CHIACCHIERARE CON I LORO COMPAGNI DURANTE IL PRANZO - FINO AD OGGI INVECE NELLE AULE SI DOVEVA OSSERVARE IL "MOKUSHOKU", CIOE' IL MANGIARE IN SILENZIO, TANTO CHE IN ALCUNE CLASSI VENIVA TRASMESSA LA FILODIFFUSIONE...

Dagotraduzione dal Guardian

Covid Giappone

Dopo due anni passati a mangiare in un silenzio quasi monastico, i bambini in Giappone hanno avuto il permesso di chiacchierare con i loro compagni di classe durante il pranzo, poiché i casi di Covid nel paese continuano a diminuire.

Durante la pandemia, le aule delle scuole primarie e medie hanno risuonato al rumore delle posate che incontravano stoviglie e, in alcuni casi, della musica in filodiffusione, ma i giovani commensali sono stati messi a tacere come parte degli sforzi per prevenire la diffusione del virus.

GIAPPONE COVID 4

In molte scuole ai bambini è stato detto di non mangiare uno di fronte all'altro, di astenersi dal parlare con i compagni di classe e di osservare il mokushoku – o il mangiare in silenzio.

Ma con i casi di Covid-19 in discesa in tutto il paese, alcune scuole hanno abbandonato il codice del silenzio, preoccupate che stia influenzando lo sviluppo sociale ed educativo dei bambini di appena sei anni.

GIAPPONE COVID 4

Il consiglio per l'istruzione di Fukuoka, nel Giappone occidentale, ha affermato che avrebbe revocato il divieto di conversazione all'ora di pranzo nelle scuole primarie e medie - dove i bambini mangiano insieme nelle loro classi - a condizione che gli alunni parlassero a bassa voce.

Ma i loro banchi continueranno ad essere rivolti verso la parte anteriore dell'aula, e dovranno indossare una maschera quando si uniranno al coro per lo “Itadakimasu”, un'espressione di ringraziamento ampiamente usata prima di mangiare.

GIAPPONE COVID

La mossa è stata accolta favorevolmente dagli insegnanti della città. «Il mangiare in silenzio è andato avanti per molto tempo ormai», ha detto Kenji Tanaka, un preside della scuola elementare, al Mainichi Shimbun. «Spero che l'ora del pranzo scolastico felice torni presto».

I genitori, però, si sono divisi. Mentre alcuni erano contenti che i loro figli sarebbero stati in grado di interagire normalmente con i loro amici, altri hanno affermato che revocare il divieto era prematuro.

GIAPPONE COVID 5

«Mia figlia è abituata a mangiare in silenzio e sono sicura che non si sente sola come è con la sua famiglia quando torna a casa», ha detto una madre. «Sono preoccupata per la possibilità di infezione, quindi spero che continueranno a mangiare senza parlare».

Ma anche altre prefetture stanno allentando le loro regole. Miyazaki ha posto fine al suo regime di pranzo silenzioso all'inizio di questo mese, mentre le scuole di Chiba, vicino a Tokyo, hanno escogitato un compromesso che consente ai bambini di affrontarsi ma di mangiare senza parlare.

La pressione per introdurre una parvenza di normalità nelle scuole è aumentata da quando il governo ha revocato a marzo le misure di "quasi emergenza" relative al virus per la popolazione generale, comprese le restrizioni sui pasti fuori casa.

Ai funzionari scolastici viene anche chiesto di applicare un approccio di buon senso alle mascherine durante le lezioni di educazione fisica dopo che l'aumento delle temperature ha innescato un'ondata di casi di colpi di calore tra i bambini che dovevano indossare mascherine durante l'esercizio.

Gli incidenti hanno spinto il ministro dell'Istruzione, Shinsuke Suematsu, a esortare gli insegnanti a consentire ai bambini di togliersi le mascherine quando vanno e vengono a scuola e durante le lezioni di educazione fisica.