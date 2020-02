ZITTI E MOSCA – PUTIN BLINDA LE FRONTIERE CON LA CINA PER IL TIMORE CHE SI DIFFONDA L'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS: “I CINESI NON POSSONO ENTRARE” – LA STRETTA DEL CREMLINO: DA DOMANI STOP AGLI INGRESSI PER TURISMO, STUDIO E LAVORO - XI TELEFONA A MACRON E BORIS JOHNSON – MA C’E’ UN GRANDE PROBLEMA: SI CHIAMA AFRICA…

Francesca Angeli per “il Giornale”

Nonostante le rassicurazioni che arrivano dalla Cina il resto del mondo evidentemente non si fida e continua ad aver paura del Coronavirus. Il presidente Xi Jinping assicura che l' impatto sarà «temporaneo» ma la Russia blinda i confini.

LA RUSSIA CHIUDE AI CINESI La Russia vieterà l' ingresso di cittadini cinesi nel suo territorio da domani per il timore che si diffonda l' epidemia di coronavirus. «L' ingresso di cittadini cinesi attraverso i confini russi è sospeso dal 20 febbraio per viaggi di lavoro, privati, studi e turismo», l' annuncio di Tatiana Golikova, vice primo ministro responsabile della Salute.

La Russia aveva già manifestato lavolontà di prendere misure drastiche dopo l' intervento del presidente Vladimir Putin, che aveva esortato il governo a fare tutto il possibile per impedire al coronavirus di arrivare a Mosca.

Qualche giorno fa il premier russo Mikhail Mishustin aveva firmato un ordine per chiudere la frontiera limitato però all' estremo oriente per evitare il propagarsi del nuovo coronavirus, in particolare nella regione di Kaliningrad. La Russia, nelle sue regioni più orientali, condivide un confine con la Cina di 4.200 chilometri. Il premier ha anche incaricato la sua vice, Tatyana Golikova, di informare quotidianamente la popolazione sulla situazione e le misure preventive.

La popolazione era stati invitata ad evitare comunque i viaggi in Cina a meno che non fossero estremamente necessari. Mosca aveva pure deciso di limitare i collegamenti via treno con la Cina già dal 31 gennaio.

LE TELEFONATE DI XI JINPING Il presidente cinese Xi Jinping scende in campo per riconquistare la fiducia dei partner europei. Ieri ha telefonato sia al premier britannico Boris Johnson sia al presidente francese Emmanule Macron per rassicurarli sull' andamento del contagio.

La battaglia contro l' epidemia è giunta «a un punto cruciale» e ha segnato «progressi evidenti», ha dichiarato il presidente cinese nel corso del colloquio con Johnson. A Macron il presidente ha assicurato che l' impatto del coronavirus sarà «temporaneo» e che la Cina è in grado di raggiungere i propri obiettivi economici e sociali per il 2020.

CONTAGI E DECESSI IN CALO Scende al di sotto dei duemila casi quotidiani per la prima volta da due giorni il numero dei nuovi contagi da coronavirus (Covid-19). Mi Feng, funzionario della National Health Commission lo ha confermanto ed anche il numero quotidiano di nuovi decessi è sceso a meno di 100 in tutto il Paese. Anche fuori dalla provincia di Hubei, ovvero il focolaio della pandemia, le nuove infezioni confermate sono diminuite per la prima volta ad un numero inferiore a 100. E il governo annuncia che i medici morti per combattere l' epidemia saranno dichiararti «martiri».

BENE GLI ITALIANI ALLO SPALLANZANI Continuano a stare bene i due italiani ricoverati allo Spallanzani. Il ricercatore risultato positivo al Coronavirus, e anche Niccolò rientrato da Wuhan e al momento risultato negativo al doppio test.

Migliorano le condizioni della coppia di turisti cinesi che, probabilmente, domani potrebbero uscire dalla terapia intensiva con lo scioglimento della prognosi. Fino ad ora nell' ospedale romano sono stati valutati 68 pazienti. Di questi 62 sono risultati negativi al test e sono stati dimessi.

Sei pazienti sono ancora ricoverati: i tre casi confermati di coronavirus e altri tre per diversi motivi clinici.

TEST RAPIDI PER L' AFRICA Entro la fine della settimana, 40 Paesi africani e 29 Paesi delle Americhe avranno la possibilità di testare e diagnosticare la Covid-19 direttamente ed in breve tempo.

Uno dei problemi di un eventuale contagio in Africa è proprio quello della mancanza di strumenti per monitorare subito il coronavirus. Fino ad ora per molti stati era necessario inviare i campioni ad altre nazioni, attendendo diversi giorni per avere i risultati. Ora potranno fare i test da soli in 24-48 ore.