29 apr 2022 09:09

ZITTI A MOSCA! - IN RUSSIA FINISCE IN CARCERE LA REPORTER MARIA PONOMARENKO CON L'ACCUSA DI AVER “DIFFUSO DISINFORMAZIONE SULL'ESERCITO”: HA DETTO CHE IL TEATRO DRAMMATICO DI MARIUPOL ERA STATO BOMBARDATO DAI RUSSI MENTRE ERA PIENO DI CIVILI, CON CENTINAIA DI MORTI (ALLA FINE IL BILANCIO È STATO DI 300 MORTI) - MENTRE IN ITALIA NEGAZIONISTI DI BUCHA VANNO IN TV A SPUTARE SENTENZE, IN RUSSIA SI ARRESTANO E SI PROCESSANO, CON IL RISCHIO DI DECINE DI ANNI DI GALERA, QUEI POCHI GIORNALISTI CHE OSANO DIRE LA VERITÀ SULLA GUERRA…