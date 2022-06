28 giu 2022 13:45

ZITTO E MOSCA – MENTRE CONTINUA A BOMBARDARE L’UCRAINA, PUTIN IN CASA STA ARRESTANDO TUTTI I SUOI PRINCIPALI OPPOSITORI: L’ULTIMO A FINIRE IN GALERA È ILYA YASHIN, CONDANNATO A 15 GIORNI DI ARRESTO (AL MOMENTO) PER AVER INSULTATO E SPINTONATO UN POLIZIOTTO. PECCATO CHE IL DISSIDENTE SOSTENGA DI ESSERE STATO SEDUTO SU UNA PANCHINA IN UN PARCO INSIEME A UNA GIORNALISTA, QUANDO GLI AGENTI LO HANNO FERMATO. IL VERO GUAIO PER LUI È AVER CRITICATO LA GUERRA E NON AVER LASCIATO IL PAESE…