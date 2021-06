ZUCKEBERG ALLA GUERRA CON APPLE - FACEBOOK PRONTA A LANCIARE NEL 2022 IL SUO SMARTWATCH - L'OROLOGIO AVRA' DUE TELECAMERE, UNA PER LE VIDEOCHIAMATE E UNA ESTRAIBILE PER FARE FOTO E VIDEO DA CONDIVIDERE SUI SOCIAL - SARA' ANCHE UN DISPOSITIVO FITNESS CON UN CARDIOFREQUENZIMETRO - IL PREZZO DOVREBBE AGGIRARSI SUI 330 EURO

Dagotraduzione da The Verge

Facebook smartwatch 2

Facebook sta adottando un nuovo approccio per il suo primo smartwatch, che dovrebbe debuttare la prossima estate, anche se non ci sono conferme ufficiali. Il dispositivo sarà caratterizzato da un display con due fotocamere amovibili: si potranno staccare dal polso per scattare foto e video da confividere attraverso le app di Facebook, tra cui Instagram.

Sulla parte anteriore del display dell’orologio ci sarà una prima fotocamera, destinata principalmente alle videochiamate. Sul retro ne sarà installata una seconda da 1080p con messa a fuoco automatica che potrà essere rimossa dal telaio in acciaio inossidabile e utilizzata liberamente.

smartwatch 2

Secondo due persone che hanno familiarità con il progetto ma che chiedono di restare anonimi, Facebook sta prendendo contatti con altre aziende per creare accessori da collegare alla fotocamera, come gli zaini.

L'idea è incoraggiare i proprietari dell'orologio a utilizzarlo come uno smartphone. Il progetto è parte del piano di Mark Zuckerberg di costruire dispositivi che permattono di eludere Apple e Google, le due principali piattaforme di telefonia mobile che controllano in gran parte la capacità di Facebook di raggiungere le persone.

smartwatch 3

Il dispositivo è il primo tentativo di Facebook di rilasciare un hardware specifico per il polso, e di aprire un'altra area di concorrenza con Apple in un momento in cui i due giganti della tecnologia sono già in disaccordo su altri fronti.

Apple si è posizionata aggressivamente come protettrice della privacy limitando i tipi di dati che app come Facebook possono raccogliere, mentre Facebook è stato assediato per anni da scandali riguardanti la sua gestione dei dati degli utenti.

mark zuckerberg

Questa dinamica potrebbe essere alla base di una dura battaglia per spostare acquirenti dall’Apple Watch al Facebook Watch, pensato per essere anche un dispositivo per il fitness con un cardiofrequenzimetro.

Facebook sta lavorando con i migliori operatori wireless negli Stati Uniti per supportare la connettività LTE nell'orologio, il che significa che non dovrà essere abbinato a un telefono per funzionare e si potrà vendere nei negozi.

L'orologio arriverà in bianco, nero e oro e Facebook spera di vendere inizialmente il volume a sei cifre basse. Questo è un piccolo frammento del mercato globale degli smartwatch: Apple ha venduto 34 milioni di orologi l'anno scorso in confronto, secondo Counterpoint Research.

smart glasses di facebook mark zuckerberg

Nei piani di Facebook c’è l’inserimento, nelle versioni future dell'orologio, dei controlli per i suoi occhiali per la realtà aumentata, che secondo Zuckeberg sono l’ oggetto del futuro. La società prevede di utilizzare la tecnologia acquisita da CTRL-labs, una startup che ha costruito bracciali in grado di controllare un computer attraverso i movimenti del polso.

Facebook mira a rilasciare la prima versione dell'orologio nell'estate del 2022 e sta già lavorando alla seconda e terza generazione per gli anni successivi. I dipendenti hanno recentemente discusso del prezzo del dispositivo a circa 400 dollari (330 euro), ma potrebbe cambiare. Sebbene sia improbabile, Facebook potrebbe anche eliminare del tutto l'orologio, poiché il dispositivo deve ancora entrare nella produzione di massa e persino ricevere un nome ufficiale.

mark zuckerberg 1

Il track record di Facebook per la produzione di hardware è imprevedibile. Il suo telefono del 2013 con HTC è stato un flop spettacolare e non ha ancora rivelato le vendite dei suoi visori Oculus VR o del dispositivo di chat video Portal per la casa. In recenti interviste, i dirigenti hanno affermato che le vendite del visore Oculus Quest 2 hanno superato tutti i precedenti visori Oculus messi insieme.

L'interesse di Facebook nella costruzione di uno smartwatch risale ad alcuni anni. La società ha esaminato l'acquisizione di Fitbit nel 2019 prima che Google l’acquistasse. Da allora, il social network ha speso circa 1 miliardo di dollari per sviluppare la prima versione del suo orologio e ha centinaia di persone che lavorano sul prodotto.

tim cook mark zuckerberg

Utilizzando una versione personalizzata del sistema operativo Android di Google, Facebook prevede di appoggiarsi alla sua suite di app e alle partnership esterne per creare esperienze avvincenti per l'orologio, che includerà un'app complementare per i telefoni. Ma lo smartwatch di Facebook è tutt'altro che garantito. Finora gli smartwatch con fotocamera non sono riusciti a prendere piede e Apple ha già conquistato la fascia alta del mercato.