ZUCKERBERG, GUARDATI LE SPALLE - NEL QUARTIER GENERALE DI FACEBOOK ARRIVA UN PACCO CON GAS SARIN - EVACUATI QUATTRO EDIFICI - INDAGINI IN CORSO DA PARTE DELL'FBI - SINO AD ORA SI AVEVA NOTIZIA DI ALMENO TRE OCCASIONI ACCERTATE IN CUI IL GAS SARIN ERA STATO UTILIZZATO…

Da “il Messaggero”

mark zuckerberg

Quattro edifici del quartier generale di Facebook sono stati evacuati dopo che un pacco recapitato alla società è risultato positivo ai test per il sarin, un gas con possibili effetti letali. Sotto osservazione due persone che sono entrate in contatto con il pacco ma che per ora non hanno mostrato i sintomi legati all'esposizione a questo tipo di sostanza.

Indagini sono in corso da parte dell'Fbi. Lo riportano i media Usa, citando anche fonti interne di Facebook: «Alle 11 di questa mattina (ora del Pacifico, ndr) - ha detto un portavoce di Facebook citato dal Telegraph - un pacco sospetto è stato recapitato a uno dei nostri uffici postali. Abbiamo evacuato quattro edifici e stiamo facendo indagini con le autorità locali».

MARK ZUCKERBERG

Il gas sarin è un particolare tipo di gas nervino (cioè un composto di acido fosforico usato in contesti di guerra), sintetizzato per la prima volta nel 1938 da alcuni scienziati tedeschi mentre stavano cercando di creare un pesticida. Non ha colore, odore o sapore: è molto tossico e a contatto con la pelle, oppure se inalato, causa violenti conati di vomito, fuoriuscita di feci e urina e spasmi muscolari. Basta un'esposizione piccolissima per portare entro un minuto alla morte per soffocamento.

mark zuckerberg 1

Nel 1939, una volta diffusa la notizia della scoperta, il governo tedesco ne ordinò la produzione in massa in vista di un utilizzo da parte dell'esercito: si stima che in questo modo siano stati prodotti almeno 500 chili di gas sarin, anche se non si è mai saputo per certo e c'è chi fa arrivare la cifra fino a 10 tonnellate. Nel corso del dopoguerra il sarin fu adottato come arma chimica senza essere mai usato, che risulti sia dalla Nato che dall'esercito degli Stati Uniti.

mark zuckerberg 3

Sino ad ora si aveva notizia di almeno tre occasioni accertate in cui il gas sarin era stato utilizzato: fu usato nel 1988 dai militari dell'Iraq durante un bombardamento contro la città a maggioranza curda di Halabja (morirono tra le 3200 e le 5000 persone) e due volte da una setta religiosa giapponese per attentati a Matsumoto nel 1994 e a Tokyo nel 1995.

zuckerberg zuckerberg mark zuckerberg 2