Due ragazze ventenni che vogliono salvare il mondo hanno scelto il modo sbagliato di farlo, gettando il contenuto di due barattoli di zuppa di pomodoro Heinz sul quadro di girasoli di Van Gogh della National Gallery di Londra. Il dipinto è per fortuna protetto da un vetro sul quale la zuppa è scivolata via senza fare danni. Le ragazze hanno poi incollato la loro mano sinistra alla parete e hanno atteso che arrivasse qualcuno a fotografarle e ad ascoltarle.

Appartengono al gruppo ecologista Just Stop Oil, che vuole bloccare le estrazioni di petrolio e di gas. Vista la guerra in Ucraina non sembra proprio il momento migliore per farlo, ma nella loro semplicistica visione delle cose non c'è spazio per i dettagli disfattisti.

Phoebe Plummer, 21 anni e Anna Holland, 20, sono entrate poco prima delle 11 nella Galleria di Trafalgar Square come due visitatrici qualunque. Ai controlli avranno detto che le lattine di zuppa Heinz erano per la loro cena e sono passate senza problemi. Una volta arrivate alla sala 53, dove si trova il Van Gogh, si sono tolte la giacca che nascondeva la maglietta con scritto Just Stop Oil, si sono avvicinate al quadro, hanno aperto le due lattine tirando l'anello e ne hanno gettato il contenuto arancione sul quadro. […]

«Che cosa vale di più, l'arte o la vita? ha detto Phoebe -. Vale più del cibo? Più della giustizia? Siete più preoccupati per la protezione di un dipinto o per la protezione del nostro pianeta e delle persone? La crisi del costo della vita fa parte della crisi del costo del petrolio». E Anna: «Le famiglie del Regno Unito saranno costrette a scegliere fra lo scaldarsi e il mangiare questo inverno, mentre le compagnie petrolifere registrano profitti record».

Sono 14 giorni che gli attivisti di Just Stop Oil paralizzano con manifestazioni le strade più trafficate di Londra e si incollano dappertutto, così la polizia è arrivata alla Gallery già armata di Loctite scolla-tutto e ha facilmente liberato le ragazze per poterle poi ammanettare.

Phoebe e Anna verranno giudicate per danneggiamento criminale e violazione aggravata, ma non sembravano preoccupate: non è la prima volta che finiscono dentro. La polizia di Londra ha arrestato 300 manifestanti nelle ultime due settimane e 1.600 da aprile, quando la serie di proteste è cominciata. Per sbeffeggiare le forze dell'ordine, alcuni ambientalisti hanno lanciato ieri vernice arancione contro l'insegna della sede di Scotland Yard al Victoria Embankment. […]

Incollarsi a qualcosa nei musei sta diventando di moda nel mondo della protesta. Nel luglio scorso tre giovani ambientalisti si erano incollati al vetro della Primavera di Botticelli agli Uffizi di Firenze, dopo essere entrati acquistando il biglietto. Con le tre mani rimaste libere avevano esposto uno striscione che diceva Ultima Generazione No Gas No Carbone, ripetendo gli stessi slogan degli zeloti di Londra.

Ma a forza di spargere per i musei super-attak e zuppa di pomodoro qualche quadro prima o poi sarà danneggiato e bisognerebbe fare qualcosa. Forse lasciare per alcune ore i manifestanti dove si sono incollati potrebbe bastare a scoraggiarli e a tenerli lontani dalle opere d'arte.

