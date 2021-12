2024, RITORNO AL FUTURO – A HILLARY CLINTON NON È BASTATA LA BATOSTA PRESA CON TRUMP NEL 2016. LA MOGLIE DI BILL POTREBBE RICICCIARE DI NUOVO NEL 2024, A CACCIA DI RIVINCITA CONTRO "THE DONALD", CHE HA GIÀ FATTO CAPIRE DI VOLERSI RICANDIDARE - LE ALTERNATIVE PER IL DISASTRATO PARTITO DEMOCRATICO SONO POCHE: UN SECONDO MANDATO DEL VEGLIARDO BIDEN È SCARTATO (NON SI REGGE IN PIEDI), E LA VICE KAMALA HARRIS FINORA HA FATTO SOLO DISASTRI. A 'STO PUNTO, RICHIAMATE OBAMA"

Dagotraduzione da The Hill

hillary clinton huma abedin

Potrebbe esserci una rivincita in arrivo nella corsa del 2024 per la Casa Bianca. Ma non stiamo parlando (Dio ci aiuti) Biden-Trump II.

Invece, Hillary Clinton candidata democratica 2016 è una prospettiva interessante da considerare quando si cerca un candidato valido, in particolare se un 80enne Presidente Biden decide di non cercare un secondo mandato. E perché dovrebbe? Secondo un sondaggio I&I-TIPP, solo il 22% degli elettori vuole che lui si presenti per un secondo mandato. Non c'è niente di meglio quando si vota solo per i Democratici: solo il 36% vuole vedere il presidente candidarsi di nuovo, e un buon 44% "qualcun altro".

colin powell hillary clinton

La panchina dei Democratici è profonda quanto quella dei New York Jets in questi giorni. Il vicepresidente Harris? Secondo Usa Today, ha un tasso di approvazione del 28%. L'ex governatore di New York Andrea Cuomo? Non più governatore e completamente disonorato. Il governatore Gavin Newsom (D-California)? Ha dovuto spendere molto tempo e risorse solo per evitare di essere estromesso nella California durante un'elezione di richiamo all'inizio di quest'anno.

Il segretario ai trasporti Pete Buttigieg? Non ha nemmeno 40 anni, e ha una crisi di filiera nel curriculum. Sen. Bernie Sanders (I-Vt.)? Sen. Elisabetta Warren (D-Mass.)? Sen. Cory Booker (DN.J.)?

BILL E HILLARY CLINTON

Se queste sono le opzioni, perché non Hillary? Ha 74 anni, che è come essere bagnata nella fontana della giovinezza rispetto a Biden. Ed è ancora sbalordita - cinque anni dopo - per aver perso davvero contro Donald Trump. In effetti, non sembra diversa da Trump nel lamentarsi costantemente di tutte le ragioni per cui ha perso e che, beh, l'elezione è stata comunque rubata da Trump e dai russi. Quel tipo di retorica è un grande no-no per Trump, ma va bene se a farla è Hillary (o Stacey Abrams). Le regole sono regole.

«Cederemo a tutte queste bugie, a questa disinformazione e a questo sforzo organizzato per minare il nostro stato di diritto e le nostre istituzioni, o resisteremo?» ha detto recentemente Clinton mettendo in guardia il pubblico sulla possibilità che Trump si riprenda la Casa Bianca.

conversazione di hillary clinton con the atlantic 3

E sì, questa è una possibilità reale: diversi sondaggi recenti vedono Trump in testa a Biden in un ipotetico concorso del 2024. Il che è sorprendente considerando che il democratico ha ricevuto più voti l'anno scorso di qualsiasi altro candidato presidenziale nella storia americana: 81 milioni.

Un altro possibile segno che Hillary stia puntando il piede nel pool del 2024 arriva sotto forma della sua bizzarra decisione di leggere il suo discorso di vittoria del 2016 per una cosa chiamata "Masterclass". È stata una delle cose più degne di nota che tu abbia mai visto.

bill hillary clinton

Qui abbiamo un'ex first lady, senatrice, segretario di Stato e candidata presidenziale democratica che legge un discorso per un'elezione che ha perso. Naturalmente, se il New York Times mi desse l'85% di possibilità di vincere un'elezione e in qualche modo perdessi contro un ragazzo che non si era mai candidato per una carica pubblica prima, avrei problemi ad assorbirlo anch'io.

Ma alla fine si potrebbe pensare che Hillary, più di cinque anni dopo, mostrerà una certa classe. Un po' di umiltà. Una certa maturità. E non ne parlerà più così spesso.

Invece, eccola qui, una candidata perdente che legge un discorso di vittoria di cinque anni fa. E nel caso in cui ti stai chiedendo se un candidato presidenziale perdente avesse già fatto qualcosa del genere, la risposta è no.

Sin dalle elezioni, Hillary ha attribuito la sua perdita alla misoginia, al sessismo, alle leggi sull'identità degli elettori, a Bernie Sanders, all'ex direttore dell'FBI James Comey e a Matt Lauer, insieme a decine di altri fattori.

JAKE SULLIVAN HILLARY CLINTON

È stata una sessione di terapia pubblica di cinque anni in pieno giorno. E in un mondo sano di mente, sarebbe stata derisa dalla stanza per aver letto un discorso del genere. Ma questo sembrava più un giro di prova per vedere se c'è ancora appetito per il marchio Clinton.

Kamala Harris doveva essere il piano B di Biden. Doveva essere il primo presidente donna nella storia della nostra nazione. Ma non sta funzionando come vicepresidente, i membri del suo staff senior stanno abbandonando la nave a un ritmo allarmante, presumibilmente per via dei suoi scarsi risultati nei sondaggi.

donald trump e hillary clinton

Hillary Clinton sembra sempre credere che il ruolo di "Prima presidente donna" sia il suo per diritto di nascita. E dato quanto è patetico il campo dalla parte dei Democratici con o senza Joe Biden, potrebbe avere una seconda possibilità di vincere l'ufficio che suo marito ha reso così famoso.