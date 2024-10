30 ott 2024 13:05

C'E' UN'ALTRA "CAVALIERA" IN CASA BERLUSCONI - MARINA, PRIMOGENITA DI SILVIO, È STATA INSIGNITA DEL TITOLO DI "CAVALIERE AL LAVORO", LO STESSO CHE RICEVETTE IL PAPA' NEL 1977 - L'ONORIFICENZA ERA STATA ANNUNCIATA LO SCORSO 2 GIUGNO, OGGI LA CERIMONIA AL QUIRINALE - MARINA: "DEDICO QUESTO RICONOSCIMENTO A MIO PADRE" - POCHI GIORNI FA LA "CAVALIERA" ERA A ROMA PER INAUGURARE LA NUOVA LIBRERIA MONDADORI: "NON SCENDO IN POLITICA, MIO PADRE ME LO SCONSIGLIAVA" (MENTRE IL FRATELLO PIER SILVIO POTREBBE FARLO NEI PROSSIMI MESI...)